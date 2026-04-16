TSMC не боится усиления конкуренции со стороны Tesla, Intel и Samsung

С учётом готовности Илона Маска (Elon Musk) наладить выпуск чипов для собственных компаний конкурентный ландшафт в полупроводниковой отрасли должен меняться стремительно. Глава крупнейшего в мире контрактного производителя чипов TSMC на квартальной отчётной конференции при этом выразил уверенность в собственных силах.

Источник изображения: Nvidia

Прежде всего, говоря о намерениях Tesla, SpaceX и Intel сообща наладить на территории США выпуск передовых чипов для нужд двух первых компаний, генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) выразил уверенность в непоколебимости позиций компании в технологической сфере. Он добавил, что на строительство современной фабрики по выпуску чипов требуется от двух до трёх лет, а на масштабирование производства уходит ещё от одного до двух лет. Другими словами, TSMC считает, что все усилия Илона Маска по организации выпуска чипов если и создадут конкуренцию первой из компаний, то лишь через несколько лет. Тем не менее, глава TSMC подчеркнул, что с уважением относится ко всем конкурентам. При этом и Tesla, и Intel сейчас сами являются клиентами TSMC, как напомнил Вэй.

Когда главу TSMC на квартальной конференции спросили о сотрудничестве Nvidia и Samsung в области разработки и производства LPU семейства Groq, он признался, что сама TSMC сейчас работает с неким клиентом над LPU нового поколения. Имелось ли в виду возможное сотрудничество с Nvidia в этой сфере, из контекста понять сложно, поскольку TSMC не комментирует свои взаимоотношения с клиентами. Си-Си Вэй подчеркнул, что TSMC готова преследовать любые новые возможности в сфере бизнеса.

Напомним, что сотрудничество Samsung и Nvidia в сфере контрактного выпуска чипов Groq, по сути, обусловлено историей взаимодействия одноимённого стартапа с южнокорейским подрядчиком, которая тянется с 2023 года. Получив контроль над Groq, компания Nvidia просто не стала ничего менять в этой сфере, но это не значит, что будущие версии LPU не смогут выпускаться той же TSMC, если это будет целесообразно с точки зрения Nvidia.

Материалы по теме
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
Nvidia готовит для китайского рынка особую версию ИИ-чипов Groq
SRAM какой-то: Nvidia представила чип Groq 3 LPU для ускорения инференса ИИ-моделей на уровне токенов
Крупный российский производитель микроэлектроники «Элемент» стал убыточным в 2025 году
Автопилот едва не завёл Tesla под поезд, прорвавшись через закрытый шлагбаум
Подозреваемый в нападении на Сэма Альтмана призывал «убивать гендиров технологических компаний»
Теги: tsmc, илон маск, nvidia, groq, samsung
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Власти Китая планируют запретить поставки в США оборудования для производства солнечных панелей
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности 6 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 5 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.