TSMC не боится усиления конкуренции со стороны Tesla, Intel и Samsung

С учётом готовности Илона Маска (Elon Musk) наладить выпуск чипов для собственных компаний конкурентный ландшафт в полупроводниковой отрасли должен меняться стремительно. Глава крупнейшего в мире контрактного производителя чипов TSMC на квартальной отчётной конференции при этом выразил уверенность в собственных силах.

Прежде всего, говоря о намерениях Tesla, SpaceX и Intel сообща наладить на территории США выпуск передовых чипов для нужд двух первых компаний, генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) выразил уверенность в непоколебимости позиций компании в технологической сфере. Он добавил, что на строительство современной фабрики по выпуску чипов требуется от двух до трёх лет, а на масштабирование производства уходит ещё от одного до двух лет. Другими словами, TSMC считает, что все усилия Илона Маска по организации выпуска чипов если и создадут конкуренцию первой из компаний, то лишь через несколько лет. Тем не менее, глава TSMC подчеркнул, что с уважением относится ко всем конкурентам. При этом и Tesla, и Intel сейчас сами являются клиентами TSMC, как напомнил Вэй.

Когда главу TSMC на квартальной конференции спросили о сотрудничестве Nvidia и Samsung в области разработки и производства LPU семейства Groq, он признался, что сама TSMC сейчас работает с неким клиентом над LPU нового поколения. Имелось ли в виду возможное сотрудничество с Nvidia в этой сфере, из контекста понять сложно, поскольку TSMC не комментирует свои взаимоотношения с клиентами. Си-Си Вэй подчеркнул, что TSMC готова преследовать любые новые возможности в сфере бизнеса.

Напомним, что сотрудничество Samsung и Nvidia в сфере контрактного выпуска чипов Groq, по сути, обусловлено историей взаимодействия одноимённого стартапа с южнокорейским подрядчиком, которая тянется с 2023 года. Получив контроль над Groq, компания Nvidia просто не стала ничего менять в этой сфере, но это не значит, что будущие версии LPU не смогут выпускаться той же TSMC, если это будет целесообразно с точки зрения Nvidia.