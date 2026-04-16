Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру

Компания Character.AI представила новый режим «Книги» с каталогом из более чем 20 классических произведений, находящихся в общественном достоянии, включая «Алису в Стране чудес», «Гордость и предубеждение», «Дракулу», «Франкенштейна», «Ромео и Джульетту» и «Великого Гэтсби». По словам компании, «каждая книга позволяет вам выбрать, кем вы хотите быть» — героем книги или персонажем, самостоятельно созданным при помощи Character AI.

Режим «Книги» позволяет пользователям погрузиться в знакомые миры для получения более структурированного ролевого опыта, который, как надеется компания, расширит представление о ролевых играх с использованием ИИ.

Есть несколько способов пройти каждую историю. В режиме «Книжной арки» основное внимание уделяется оригинальному повествованию, сюжетным поворотам и персонажам, при этом пользователь полностью вовлекается в историю. Режим «Без сценария» позволяет более свободно взаимодействовать с миром. Character.AI пообещала в скором времени добавить режим, предлагающий готовые подсказки, которые можно выбрать для продвижения сюжета в дополнение к свободному вводу текста.

Пользователи также могут полностью переработать завязку книги с помощью того, что компания называет «ремиксами альтернативных вселенных». В качестве примера Character.AI приводит интерпретацию «Алисы в Стране чудес» в виде романтической комедии в космосе или «Волшебника страны Оз» с собакой Тото в главной роли. Пользователи могут делиться своими альтернативными вселенными и исследовать те, которые созданы другими людьми.

Неясно, смогут ли несовершеннолетние использовать все возможности режима «Книги». Компания Character.AI, столкнувшаяся с судебными исками о нанесении вреда психическому здоровью подростков, в прошлом году отключила функции открытого чата для несовершеннолетних и ввела более «структурированные» виртуальные «Истории».

Новая функция будет доступна всем пользователям через мобильное приложение Character.AI или веб-центр прототипов Labs. Даже бесплатные пользователи получат, по словам компании, «несколько бесплатных попыток».

Теги: character ai, искусственный интеллект, книги, игра
