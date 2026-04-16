Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов

Сегодня компания Apple сообщила, что все продукты, выпущенные в 2025 году, на 30 % состоят из переработанных материалов. Этот рекорд, наряду с рядом других достижений, опубликован в ежегодном отчёте об экологическом прогрессе компании. Apple заявила о восполнении более половины воды, использованной для обеспечения работы своих глобальных объектов. Все офисы, магазины и ЦОД компании полностью обеспечиваются электроэнергией за счёт возобновляемых источников.

По данным Apple, выбросы парниковых газов в 2025 году остаются ниже более чем на 60 % по сравнению с 2015 годом и сохраняют свой уровень с 2024 года, несмотря на значительный рост бизнеса. Компания работает над достижением полной углеродной нейтральности к концу десятилетия.

Все батареи, разработанные Apple, теперь используют 100 % переработанного кобальта, все магниты на 100 % изготовлены из восстановленных редкоземельных элементов, а все печатные платы Apple используют только переработанное золотое покрытие и оловянную пайку. Apple также завершила переход на полностью волокнистую упаковку, выполнив обещание полностью отказаться от пластика в упаковке к 2025 году.

MacBook Neo — рекордсмен по использованию переработанных материалов. Он содержит 60 % переработанного сырья, что является самым высоким показателем среди всех устройств Apple на сегодняшний день, и использует новый процесс формовки алюминия, который требует вдвое меньше сырья по сравнению с традиционной механической обработкой. Apple и её поставщики также разработали процесс анодирования, который обеспечивает 70 % повторного использования воды, превращая этот этап в практически замкнутую систему.

Apple запустила новую линию по переработке электроники в своём «Центре передовой переработки» в Калифорнии, разработанную для достижения показателей извлечения материалов, значительно превышающих отраслевые, за счёт прецизионного измельчения и передовых сенсорных технологий. Компания также разработала систему обнаружения на основе машинного обучения A.R.I.S., которая помогает переработчикам классифицировать и сортировать электронный лом.

Прямые поставщики Apple закупили более 20 гигаватт возобновляемой энергии в 2025 году в рамках Программы чистой энергии для поставщиков, выработав более 38 миллионов мегаватт-часов электроэнергии, чего достаточно для обеспечения электроэнергией более 3,4 миллионов домохозяйств в США в течение года. Сама Apple закупила ещё 1,8 гигаватт для обеспечения электроэнергией своих офисов, розничных магазинов и центров обработки данных полностью за счёт возобновляемых источников.

Apple и её поставщики сэкономили 64 миллиона кубометров пресной воды в 2025 году, компания восполнила более половины воды, использованной для обеспечения работы своих глобальных объектов. Все восемь принадлежащих Apple центров обработки данных теперь сертифицированы по стандарту Alliance for Water Stewardship. Компания Apple поставила перед собой цель к 2030 году восполнить весь объём воды, потребляемой её предприятиями по всему миру.

Магазин Apple на Пятой авеню в Нью-Йорке стал первым розничным магазином компании, получившим сертификат TRUE Zero Waste, который требует от предприятий перерабатывать более 90 % отходов. В рамках всей цепочки поставок Apple и её поставщики переработали более 600 000 тонн отходов, при этом 400 предприятий-поставщиков участвуют в программе компании по сокращению отходов до нуля.

