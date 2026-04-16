Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose

Компания Nvidia выпустила свежий графический драйвер GeForce Game Ready 596.21 WHQL. Новое программное обеспечение добавляет поддержку игры Pragmata, в которой реализованы технологии DLSS 4.5, включая трассировку пути, реконструкцию лучей, обычный и многокадровый генераторы, DLSS Super Resolution и Nvidia Reflex.

Драйвер также обеспечивает поддержку игры Neverness to Everness (NTE), в которой реализованы технологии реконструкции лучей, обычный и многокадровый генераторы и DLSS Super Resolution. Наконец, драйвер обеспечивает поддержку игры Windrose, в которой реализованы технологии DLSS 4.5 Super Resolution, MFG и Nvidia Reflex.

Свежий драйвер также исправляет притормаживания в игре Arknights: Endfield. В описании драйвера также указана одна известная проблема — периодическое мерцание определённых текстур в игре God of War: Ragnarok.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 596.21 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.

Теги: nvidia, pragmata, neverness to everness, windrose, драйвер, nvidia geforce
