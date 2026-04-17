реклама
Первая миссия SpaceX на Марс: NASA утвердило запуск европейского ровера Rosalind Franklin

Европейский марсоход Rosalind Franklin, названный в честь британской учёной, после многолетних задержек и нарушенных обещаний, наконец, внесён в планы запуска NASA. Эта миссия в рамках программы ExoMars станет первой попыткой Европы доставить собственный ровер на Красную планету, где он будет искать следы древней жизни. Важность этого марсохода трудно переоценить — он станет первым, кто сможет искать жизнь на Марсе на глубине до двух метров.

Источник изображения: ESA

Поверхность Марса стерильна. Отсутствие атмосферы и магнитного поля у планеты почти не сдерживает радиацию из космоса, которая разрушает органические молекулы везде, куда может дотянуться. Жизнь на современном Марсе может быть только глубоко под поверхностью, что делает быт марсианского колониста довольно непривлекательным. Впрочем, это проблема иного порядка. Для марсохода «Розалин Франклин» задача будет проще — с толком использовать свой двухметровый бур и попытаться найти признаки жизни на такой глубине.

Для анализа проб будет задействован предоставленный NASA масс-спектрометр. Также NASA предоставит для марсохода радиоизотопные нагревательные элементы и поможет с финальным проектированием посадочной платформы, которую ранее изготовили в России (платформа «Казачок»), но ввиду череды событий с 2022 года решено не использовать.

Запуск ракеты с европейским марсоходом будет осуществлён из США — с площадки 39A во Флориде, в Космическом центре NASA имени Кеннеди. Это обусловлено тем, что радиоактивные материалы (радиоизотопные ТЭНы) запрещено вывозить с территории США. Марсоход будет отправлен на ракете SpaceX Falcon Heavy не ранее 2028 года. Для компании SpaceX это станет первой марсианской миссией.

Добавим, этому европейскому проекту около 25 лет. Он неоднократно переносился по множеству причин. Более того, сегодняшнее решение NASA также едва не сорвалось из-за урезания бюджета агентства администрацией Дональда Трампа. Тем не менее, NASA приняло решение по проекту и твёрдо намерено помочь Европе довести его до стадии реализации. В конце концов, Европа оплатит все расходы, а победу можно будет разделить на всех.

Теги: марсоход, запуск ракеты, nasa, esa
