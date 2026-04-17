Tesla пригрозила штрафом в $50 000 перекупщикам Model S и Model X прощальной серии

Компания Tesla решила отметить завершение жизненного цикла Model S и Model X выпуском прощальной серии Signature Edition из 350 машин, которые будут богато укомплектованы и оценены в среднем на $30 000 дороже обычных. Сложно сказать, настолько они представляют интерес для коллекционеров, но Tesla изначально намерена бороться с желающими их перепродать спекулянтами.

Идея не нова, ведь в условиях дефицита электрических пикапов Cybertruck осенью 2023 года Tesla также ввела требование к первым покупателям сохранять за собой машину в течение года. Если же по каким-то причинам требовалось её продать, то приоритетное право выкупа предоставлялось самой Tesla, и только с её разрешения дефицитный на тот момент пикап можно было перепродать другому владельцу. Уже к середине 2024 года ажиотаж спал, и штрафные санкции в размере $50 000 за несогласованную с Tesla перепродажу были без лишнего шума отменены. Теперь компания пытается решить другую проблему — найти желающих купить Cybertruck.

Как поясняет Electrek, в случае с «прощальной серией» Model S и Model X ситуация несколько иная, ведь машины будут выпущены ограниченной партией, а преемников у них не будет. Спрос наверняка окажется выше предложения, и среди владельцев найдутся желающие быстро перепродать машины по более высокой цене. Tesla изначально будет заключать с покупателями машин серии Signature Edition особое соглашение, по условиям которого те не смогут продать их в течение первого года владения без разрешения автопроизводителя. Желающие обменять свои машины на деньги должны будут сперва обратиться к самой Tesla, и так обязуется выкупить их по цене, учитывающей механическое и косметическое состояние, а также износ из расчёта минус $0,25 за каждую пройденную милю. Из цены выкупа также будут вычтены расходы на доставку машины до ближайшего представительства Tesla и затраты на её приведение к нормативному состоянию в соответствии с корпоративными стандартами.

Если же владелец в течение первого года продаст машину без уведомления Tesla и получения от неё письменного разрешения на сделку, то ему грозят штрафы в сумме не менее $50 000 или всей остаточной стоимости электромобиля, если она превышает эту сумму. Кроме того, Tesla может заблокировать сделку по передаче электромобиля новому владельцу на уровне учётной записи, а также навсегда отказать провинившемуся в праве покупать у неё любые другие электромобили в будущем. Когда подобные меры были введены на этапе старта продаж Cybertruck, они вызвали массовое недовольство клиентов. Как долго сможет продержаться Tesla в данном случае, сказать сложно, но она явно находится не в том положении, чтобы отталкивать от себя клиентов, ведь продажи электромобилей этой марки падают.

Теги: tesla, tesla model s, tesla model x, электромобиль
