Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола

Apple решила исправить ошибку, из-за которой некоторые владельцы iPhone несколько месяцев кряду не могут пользоваться своими смартфонами — при вводе пароля блокировки экрана перестал поддерживаться один из специсимволов, который используется в чешском языке.

О проблеме рассказал 21-летний студент Коннор Бирн (Connor Byrne) — и Apple придётся исправлять описанную им ошибку в iOS 26. Молодой человек не знал, что поступил недальновидно, когда для разблокировки своего iPhone 13 использовал не традиционный четырёхзначный PIN-код, а полноценный буквенно-цифровой пароль и включил в него символ «ˇ», который есть в чешском языке. Но с обновлением до iOS 26 минувшей осенью он лишился возможности разблокировать свой iPhone, потому что в этой ОС компания Apple внезапно удалила данный символ из клавиатуры.

В результате Коннор Бирн, казалось, лишился всякой надежды разблокировать собственное устройство, на котором хранились ценные фотографии и воспоминания — начав процедуру восстановления смартфона, он лишился бы ценных для себя файлов. Когда же он рассказал об этом инциденте в сетевом сообществе Reddit, стало известно, что Apple приступила к работе, и ошибка, как надеются в компании, будет исправлена в одном из предстоящих выпусков iOS 26. Производитель начал решать проблему спустя несколько дней после публикации на платформе.

Сам Коннор Бирн испытывает, по его словам, смешанные чувства. И в обозримом будущем намеревается перейти на смартфон под управлением Android — выбор пал на Samsung Galaxy S26 Ultra, в том числе потому что у него более качественные камеры, чем на iPhone, отметил студент.

Теги: apple, ios, iphone, чехия
apple, ios, iphone, чехия
Apple исправит ошибку с блокировкой iPhone из-за чешского спецсимвола 9 ч.
