Steam запустили на Nintendo Switch

Valve выпустила обновление Proton 11.0-Beta1, в котором появилось революционное нововведение — поддержка устройств с Arm-процессорами под управлением Linux. Пока это предварительная версия эмулятора, но энтузиасты уже показали работу интерфейса Steam на портативной приставке Nintendo Switch. А значит, скоро Steam появится и на устройствах брендов Retroid, AYN и Ayaneo.

Источник изображения: bsky.app/profile/aagaming.me

Источник изображения: bsky.app/profile/aagaming.me

Энтузиастам действительно удалось заставить работать Steam на Nintendo Switch — они запустили Proton для Arm, окружение Steam Runtime для Arm вместе с каталогом conpatibilitytools.d, позволяющим открывать игры с этим клиентом. Обновлённый вариант Proton 11.0-Beta1 компания Valve опубликовала на GitHub — ключевым нововведением стал раздел ARM64 Builds, о котором разработчик пока рассказал не так много, но энтузиасты быстро поняли, с чем имеют дело. Новый модуль FEX 2604 позволяет запускать игры для x86-ПК под Windows на устройствах с Arm-процессорами под Linux.

Есть мнение, что поддержку Arm-процессоров реализовали в рамках подготовки к выпуску гарнитуры виртуальной реальности Steam Frame — она, как заявляет производитель, ориентирована на потоковую передачу, но при этом располагает мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 16 Гбайт памяти LPDDR5X. В частности, это позволило локально запустить на ней игру Hades 2 для процессоров x86 и добиться достойной производительности при разрешении 1400p.

Сейчас Valve уже составляет список «проверенных» игр для Steam Frame по аналогу совместимых наименований под Steam Deck — пользователи заранее будет знать, какие игры можно будет запустить локально на самой гарнитуре, а какие придётся транслировать с игрового ПК. Обновлённая версия Proton 11 получила множество новых сертифицированных игр, в том числе тайтлы из серий Resident Evil и Dino Crisis, а также Warhammer: Vermintide 2, Shogun: Total War, Breath of Fire IV и другие. Исправлено множество ошибок, в том числе некорректная работа оверлея Steam в играх EA, исчезли сбои при воспроизведении вступительного видеоролика в Crimson Desert.

Теги: valve, proton, steam, nintendo, switch, linux
valve, proton, steam, nintendo, switch, linux
