Хардкорный шутер Road to Vostok от финского разработчика-одиночки стал хитом раннего доступа Steam — 200 тысяч копий менее чем за две недели

Финский разработчик-одиночка Антти Лайнонен (Antti Leinonen) поделился сразу несколькими хорошими новостями о своём хардкорном шутере с элементами выживания Road to Vostok, находящемся в раннем доступе Steam.

Напомним, за первые 24 часа со старта в раннем доступе Road to Vostok обеспечила себя производственным бюджетом «на годы и годы вперёд». На прошлой неделе Лайнонен отчитался о 100 тыс. проданных копий.

На тот момент Лайнонен назвал релиз Road to Vostok «крайне успешным», особенно учитывая нулевой маркетинговый бюджет. В прошедшее воскресенье разработчик признался, что «очень доволен» тем, как прошёл запуск.

Как стало известно, за десять дней со старта раннего доступа продажи Road to Vostok по всему миру превысили 200 тыс. копий. Разработчик также поделился другими достижениями игры в Steam:

  • количество обзоров выросло до 4,5 тыс., но они остаются «очень положительными»;
  • ежедневное количество игроков выросло до 43,1 тыс. человек;
  • для Road to Vostok вышло уже около 230 модификаций.

Кроме того, разработчик раскрыл, что планирует выпустить первый патч для Road to Vostok на следующей неделе (ориентировочно 22 апреля). Обновление должно помочь с вылетами и «железными» проблемами.

События Road to Vostok разворачиваются в постапокалиптической пограничной зоне между Финляндией и Россией. Игрокам предстоит пересечь границу, чтобы попасть на Восток — в опасную зону, где ошибка может означать смерть.

Ранний доступ Road to Vostok открылся 7 апреля (до 21 апреля игру в Steam можно купить за 532 рубля). На данном этапе проект предлагает все основные функции, около половины от запланированного контента и только английский язык.

