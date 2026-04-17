Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом

Старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren) рассказал, что в Microsoft Gaming под руководством нового гендиректора Аши Шармы (Asha Sharma) задумались над расширением списка тарифов в подписке Game Pass.

Напомним, в недавнем обращении к сотрудникам Шарма признала, что «Game Pass стал слишком дорогим для игроков» (в октябре цена Game Pass Ultimate выросла с $20 до $30), и пообещала сделать сервис более гибким.

Как сообщают информаторы Уоррена, одной из мер команды Шармы для увеличения гибкости Game Pass может стать новый тариф с доступом лишь к играм от внутренних студий Microsoft. Внедрение плана находится на стадии обсуждения.

Что касается возможного исключения игр Call of Duty из состава Game Pass, то по этому поводу внутри Xbox якобы ведутся бурные обсуждения, причём не только последние месяцы, но и годы.

Уоррен поставил под сомнение выведение из Game Pass уже добавленных Call of Duty и допустил, что Xbox прекратит включать в подписку на релизе будущие выпуски. В 2026 году, по слухам, выйдет Call of Duty: Modern Warfare 4.

Согласно февральскому отчёту Уоррена, Microsoft планирует подстегнуть рост числа подписчиков Game Pass за счёт комплектов со сторонними сервисами. В марте переговоры на этот счёт подтвердили в Netflix.

К середине 2025 года количество активных подписчиков Game Pass достигло 37 млн человек. В настоящее время сервис насчитывает четыре тарифа: Ultimate ($30 в месяц), PC ($16,5), Premium ($15) и Essential ($10).