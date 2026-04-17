реклама
Инсайдер: в Game Pass может появиться тариф с доступом только к эксклюзивам Xbox, а будущее Call of Duty в сервисе под вопросом

Старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren) рассказал, что в Microsoft Gaming под руководством нового гендиректора Аши Шармы (Asha Sharma) задумались над расширением списка тарифов в подписке Game Pass.

Источник изображения: Pure Xbox

Напомним, в недавнем обращении к сотрудникам Шарма признала, что «Game Pass стал слишком дорогим для игроков»октябре цена Game Pass Ultimate выросла с $20 до $30), и пообещала сделать сервис более гибким.

Как сообщают информаторы Уоррена, одной из мер команды Шармы для увеличения гибкости Game Pass может стать новый тариф с доступом лишь к играм от внутренних студий Microsoft. Внедрение плана находится на стадии обсуждения.

Источник изображения: Xbox

Что касается возможного исключения игр Call of Duty из состава Game Pass, то по этому поводу внутри Xbox якобы ведутся бурные обсуждения, причём не только последние месяцы, но и годы.

Уоррен поставил под сомнение выведение из Game Pass уже добавленных Call of Duty и допустил, что Xbox прекратит включать в подписку на релизе будущие выпуски. В 2026 году, по слухам, выйдет Call of Duty: Modern Warfare 4.

Источник изображения: Xbox

Согласно февральскому отчёту Уоррена, Microsoft планирует подстегнуть рост числа подписчиков Game Pass за счёт комплектов со сторонними сервисами. В марте переговоры на этот счёт подтвердили в Netflix.

К середине 2025 года количество активных подписчиков Game Pass достигло 37 млн человек. В настоящее время сервис насчитывает четыре тарифа: Ultimate ($30 в месяц), PC ($16,5), Premium ($15) и Essential ($10).

Теги: game pass, xbox, microsoft gaming, microsoft, call of duty
