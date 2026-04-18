Основные капиталы в сфере ИИ сейчас формируются в США, но это не мешает китайским стартапам типа DeepSeek демонстрировать сопоставимые результаты в своей деятельности при заметно меньшем финансировании. По слухам, DeepSeek сейчас ведёт переговоры о привлечении $300 млн, чтобы поднять свою капитализацию до $10 млрд.

Напомним, что американская OpenAI сейчас оценивается в $850 млрд, а конкурирующая Anthropic её стремительно догоняет, претендуя на величину капитализации около $800 млрд. По данным The Information, на которые ссылается Reuters, ранее китайский стартап DeepSeek отверг ряд предложений местных венчурных фондов о финансировании, но теперь ведёт переговоры с инвесторами о привлечении $300 млн. Текущий уровень капитализации DeepSeek оценивается в $10 млрд.

Американские венчурные фонды не готовы вкладываться в китайский DeepSeek, опасаясь претензий американских регуляторов, поскольку сфера искусственного интеллекта считается полем острой конкуренции между США и КНР, и власти первой из стран не одобряют финансирование соответствующих отраслей китайской экономики. Китайские власти также вмешиваются в развитие DeepSeek, предположительно настаивая на использовании ускорителей китайского происхождения для обучения местных ИИ-моделей. Считается, что DeepSeek при этом пытается ради достижения лучших результатов получать доступ к наиболее современным ускорителям американской Nvidia.