Apple не успевает за ИИ-бумом: компьютеры Mac стали дефицитным товаром, а некоторые версии и вовсе пропали с прилавков

Mac Mini и Mac Studio с большим объёмом оперативной памяти исчезли из продажи на Apple.com и в розничных сетях, а доставка остальных комплектаций растянулась до 12 недель. Дефицит вызван всплеском спроса со стороны пользователей ИИ-агентов, которые превратили самый компактный настольный компьютер Apple в платформу для локального запуска больших языковых моделей.

Источник изображений: apple.com

Источник изображений: apple.com

На Apple.com базовый Mac Mini на процессоре M4 с 32 Гбайт оперативной памяти от $999 и версии на M4 Pro с 64 Гбайт от $1999 отмечены как currently unavailable. Остальные комплектации отгружаются через месяц, а отдельные — через 12 недель. У Mac Studio та же картина: модели с большим объёмом памяти от $3499 недоступны, бюджетные варианты задерживаются до 12 недель. В прошлом месяце Apple убрала максимальную комплектацию Mac Studio с 512 Гбайт, ранее представленную как рекордную для персонального компьютера. При этом MacBook Pro с 128 Гбайт от $5099 доставляется в начале мая, а большинство остальных Mac — через несколько дней после заказа.

По данным Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), Mac Mini занимал около 3 % продаж Mac в штучном выражении на рынке США в прошлом году, Mac Studio — менее 1 %. За полгода Mac Mini стал платформой для постоянно работающих ИИ-агентов вроде OpenClaw. Он оказался дешёвым способом запускать большие языковые модели, потребляющие десятки гигабайт оперативной памяти, и обходить квоты облачных сервисов.

Вице-президент компании International Data Corporation (IDC) Франсиско Херонимо (Francisco Jeronimo) считает, что Apple застигло врасплох число покупателей Mini для OpenClaw, и предсказать это несколько месяцев назад было невозможно. Сооснователь компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) Майкл Левин (Michael Levin) добавил, что сроки поставок Mac Mini длиннее, чем принято думать, а наращивать запасы нишевого устройства Apple не станет, потому что есть риск остаться с нераспроданным товаром на год и дольше.

Версию с подготовкой к обновлению поддерживает старший аналитик компании Counterpoint Минсу Кан (Minsoo Kang). Текущая модель Mac Mini на M4 вышла в октябре 2024 года, Mac Studio обновился в марте 2025-го, а настольные Mac на процессорах M5, уже применяемых в MacBook, пока не были представлены. Ведущий аналитик Omdia Кирен Джессоп (Kieren Jessop) возражает, что перед запуском новых устройств доступность обычно снижается по всем комплектациям, а не только по топовым, что скорее подтверждает версию о непредвиденном спросе.

По данным IDC нехватка чипов памяти уже негативно сказалась на продажах персональных компьютеров (ПК) и смартфонов. Однако Джессоп считает причину дефицита памяти для Apple маловероятной, потому что компания встраивает оперативную память в собственные процессорные сборки и закупает её не из того же пула, что заказчики из ИИ-сферы. Если бы Apple испытывала дефицит, перебои затронули бы гораздо более широкий сегмент её модельного ряда, подчёркивает он. По мнению Херонимо, если даже Apple не может получить память, тогда её не получит никто. Вероятнее всего, дефицит Mac Mini и Mac Studio с большим объёмом оперативной памяти объясняется совокупностью всех факторов, а сроки отгрузки в 10–12 недель могут указывать на скорый выход обновлённых моделей.

Теги: apple, оперативная память, mac mini, дефицит, mac studio
apple, оперативная память, mac mini, дефицит, mac studio
