Anthropic временно заблокировала создателя OpenClaw в Claude, но быстро отыграла назад

Anthropic на несколько часов заблокировала доступ к Claude создателю OpenClaw Петеру Штайнбергеру (Peter Steinberger), а затем восстановила аккаунт после резонанса в соцсети X. Инцидент произошёл вскоре после того, как компания вывела OpenClaw из подписки на Claude и перевела такую работу на отдельную оплату через программный интерфейс (API), хотя Штайнбергер утверждал, что уже соблюдал новые правила.

Штайнбергер написал в X, что поддерживать совместимость OpenClaw с ИИ-моделями Anthropic теперь будет сложнее, и приложил уведомление о блокировке учётной записи из-за «подозрительной» активности. Среди сотен комментариев появился ответ инженера Anthropic. Он написал, что компания никогда не блокировала пользователей за работу с OpenClaw, и предложил помочь. Повлияло ли это на разблокировку, неясно.

Блокировка последовала за пересмотром условий работы с Claude. На прошлой неделе Anthropic объявила, что подписка больше не покрывает сторонние управляющие оболочки, включая OpenClaw. Теперь такая работа оплачивается отдельно, по объёму использования, через API Claude. Компания объяснила это тем, что подписка не рассчитана на такую нагрузку. Подобные оболочки могут требовать больше вычислительных ресурсов, чем обычные запросы или простые сценарии, поскольку способны непрерывно запускать циклы рассуждения, автоматически повторять или перезапускать задачи и связываться со множеством сторонних инструментов.

Штайнбергер это объяснение отверг. После изменения правил оплаты он написал, что Anthropic сначала перенесла часть популярных функций в собственную закрытую оболочку, а затем отсекла решения с открытым исходным кодом. Он не уточнил, что именно имеет в виду, но речь могла идти о новых возможностях помощника Cowork, включая Claude Dispatch для удалённого управления агентами и назначения задач. Dispatch появился за пару недель до изменения ценовой политики для OpenClaw.

Дополнительное внимание к истории привлекло то, что Штайнбергер работает в OpenAI, конкуренте Anthropic. На реплику о том, что он выбрал не ту компанию, Штайнбергер ответил: «Одни меня приняли, другие прислали юридические угрозы». На вопрос, зачем он использует Claude вместо ИИ-моделей работодателя, Штайнбергер ответил, что обращается к нему только для тестирования, чтобы обновления OpenClaw не нарушили работу у пользователей Claude.

Он отделил работу в OpenClaw, где задача его состоит в обеспечении совместимости с любым поставщиком ИИ-моделей, от работы в OpenAI, связанной с дальнейшей продуктовой стратегией. Комментаторы также указали, что Claude остаётся более популярным выбором среди пользователей OpenClaw, чем ChatGPT.

Теги: openclaw, anthropic, ии, искусственный интеллект, ии-агент
