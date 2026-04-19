От исторического максимума 2000 года курс акций Intel отделяют всего 8 %

В ходе пятничных торгов акции Intel выросли в цене всего на 1,5 % до $69,55, но этого хватило для обновления пятилетнего максимума. Всего с начала года ценные бумаги Intel подорожали почти на 90 %, и от исторического максимума в $74,88, установленного 31 августа 2000 года, их отделяют лишь 8 %.

По мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, среди инвесторов растёт уверенность, что план реструктуризации бизнеса Intel работает и продолжает приносить плоды. Сейчас Intel пытается восстановить технологическое превосходство над AMD, которая уже многие годы полагается в этом отношении на TSMC, и на фоне былых неудач Intel смогла существенно укрепить собственные рыночные позиции. При предыдущем генеральном директоре Патрике Гелсингере (Patrick Gelsinger) компания Intel оказалась втянута в многомиллиардные расходы по строительству новых предприятий и ускоренное освоение новых техпроцессов. В 2024 году это привело к снижению курса акций Intel на 60 %.

В начале апреля Intel договорилась с Apollo Global Management о выкупе своей доли в совместном предприятии, которое владело новым заводом по выпуску чипов в Ирландии за $14,2 млрд. Позже Intel присоединилась к проекту Terafab по производству ИИ-чипов для Tesla и SpaceX (xAI). К тому же, Google объявила о готовности использовать будущие поколения процессоров Xeon в своей инфраструктуре, и всё это в совокупности воодушевило инвесторов Intel.

По мнению аналитиков Gabelli Funds, на нынешних уровнях акции Intel весьма привлекательны, и до конца текущего года компания назовёт имя крупного клиента на контрактном направлении, который будет заказывать у неё производство передовых чипов. Растущие капитальные затраты при ограниченности собственного рынка сбыта вынуждают Intel ускорять окупаемость своих предприятий за счёт выпуска на них чипов сторонней разработки, появление крупных клиентов в этой сфере должно благотворно сказаться на финансовых потоках производителя. По слухам, в числе клиентов Intel на этом направлении могут оказаться Apple и Nvidia. Немаловажно, что норма прибыли Intel уже приблизилась к 45 %, а это явный признак финансового оздоровления, хотя исторически для деятельности компаний был характерен показатель в диапазоне более 50 %. Если у Intel появятся крупные контрактные клиенты, то акции компании вполне могут подорожать до $100 и более, по мнению аналитиков Melius Research.

Теги: intel, акции, финансы, аналитика
