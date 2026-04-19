После отказа от выпуска электромобилей проект Afeela компаний Sony и Honda продолжит работу

Корпорация Sony долго искала применение своим компетенциям в сфере производства камер и датчиков изображения в сегменте электромобилей, но когда партнёр по выпуску машин под маркой Afeela был найден в лице Honda, конъюнктура рынка складывалась не лучшим образом, и от этой идеи решено было отказаться. При этом само совместное предприятие Sony и Honda продолжит существовать и попытается найти новые рыночные ниши.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Об этом сообщает ресурс Nikkei Asian Review, ссылаясь на собственные осведомлённые источники. Они напоминают, что указанные партнёры отказались от планов по выпуску электромобилей Afeela 1 в связи с пересмотром компанией Honda свой стратегии по электрификации модельного ряда. Именно Honda в этом СП должна была отвечать за производство машин. Теперь партнёры намерены найти для своего совместного предприятия новые рыночные ниши.

По состоянию на начало апреля Sony-Honda Mobility располагала примерно 400 сотрудниками. Численность административного персонала с учётом принятого решения об отмене выпуска электромобилей теперь явно превышает потребности совместного предприятия. Часть сотрудников предполагается перевести в материнские компании на подходящие для этого должности.

Скорее всего, ряд наработок по Afeela 1 найдёт применение в сферах, не связанных с электромобилями. Прежде всего, партнёрам пригодится ИИ-ассистент, разработанный для управления функциями бортовой электроники, а также сопутствующие акустические технологии. Предполагалось, что электромобиль Afeela 1 будет использовать в общей сложности 40 датчиков и камер для оценки окружающей обстановки. Профильные разработки можно применить и в смежных отраслях. Первоначально планировалось, что Afeela 1 выйдет на рынок Северной Америки в 2026 году, в Японии поступит в продажу годом позже. Совместное предприятие Sony и Honda было образовано в 2022 году, до этого несколько лет подряд Sony демонстрировала на отраслевых выставках свой прототип Vision-S. Для Honda возможность продолжить работу с Sony означает сохранение доступа к технологиям и компонентам, которые пригодятся для собственных бортовых систем.

Теги: sony, honda, vision-s, электромобиль, совместное предприятие
sony, honda, vision-s, электромобиль, совместное предприятие
