Человекоподобный робот Honor пробежал полумарафонскую дистанцию быстрее профессионального атлета

В Китае человекоподобные роботы демонстрируют свои возможности не только на праздничных представлениях, их автономность и кинематические возможности с некоторых пор можно оценить в ходе регулярно проводимого в Пекине забега на 21 км. В этом году количество участвующих роботов резко выросло, а победивший в забеге робот Honor вообще преодолел дистанцию на несколько минут быстрее профессионального атлета.

В прошлом году лучший результат на дистанции 21 км среди человекоподобных роботов соответствовал 2 часам 40 минутам, что более чем в два раза больше времени, которое требуется на преодоление этого расстояния тренированному атлету. В этом году был заметен очевидный прогресс среди участников полумарафона в Пекине. Количество роботов, участвовавших в забеге, выросло с 21 до более чем 100 штук, а победитель в лице робота Honor Lightning вообще оказался примерно на 10 минут быстрее атлета из Уганды, который в прошлом месяце на аналогичной дистанции обновил мировой рекорд в Лиссабоне. Китайский робот смог преодолеть 21 км за 50 минут и 26 секунд, причём сделал это в автономном режиме, а не под дистанционным управлением оператора. К слову, половина роботов в ходе забега в Пекине в этом году на управление человеком уже не полагались.

В целом, представителям команды Honor достались три первых призовых места в Пекинском полумарафоне в этом году. Человекоподобные роботы этой марки двигались автономно и обновили мировые рекорды в этой сфере. Инженеры Honor разрабатывали этих роботов более года, оснастив их нижними конечностями длиной от 90 до 95 см, как у лучших спортсменов в сфере лёгкой атлетики, а также системой жидкостного охлаждения, позаимствованной у одноимённых смартфонов. Хотя на первый взгляд способность быстро бегать для роботов не несёт практической ценности, использованные для реализации этой функции технологии могут найти применение при решении других задач в области робототехники.

По отдельной трассе в Пекине одновременно приняли участие в полумарафонском забеге около 12 000 атлетов — мужчин и женщин. С роботами они в ходе соревнования не пересекались из соображений безопасности. Специалисты отмечают, что достижения человекоподобных роботов в спорте пока не соответствуют степени прогресса в промышленном применении, где важнее обеспечивать подвижность верхних конечностей, способность воспринимать окружающую обстановку и справляться с большим разнообразием операций. По этой причине успехи роботов в полумарафоне пока больше играют на престиж страны, чем способствуют техническому прогрессу в промышленности.

Теги: honor, робототехника, марафон, человекообразный робот, китайские производители
