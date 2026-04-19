Мировой технологический сектор потерял 73 200 рабочих мест за один квартал — и это ещё не предел

Волна увольнений в мировом технологическом секторе набирает обороты. В I квартале 2026 года 95 компаний сократили более 73 200 сотрудников, следует из данных Layoffs.fyi. Главный мотив — реструктуризация бизнеса под влиянием ИИ. Корпорации перебрасывают бюджеты на автоматизацию и IT-инфраструктуру, одновременно сворачивая традиционные подразделения. При сохранении тренда годовые потери рабочих мест окажутся значительно выше.

Крупнейшая доля сокращений пришлась на сектор облачных вычислений, разработку корпоративного программного обеспечения (ПО) и SaaS-компании. Следом идут компании в сфере электронной коммерции, вынужденные бороться с замедлением роста и оптимизировать структуру расходов. Многие корпорации реорганизуют команды, а приоритет получают проекты, связанные с ИИ.

В географическом разрезе сильнее всего пострадали США — на их долю приходится основная часть мировых увольнений с начала года. Сокращения, хотя и в меньших масштабах, затронули ряд европейских и азиатских рынков: под удар попали сегменты полупроводников, телекоммуникаций и IT-услуг.

Аналитики предостерегают от упрощённой трактовки происходящего. Во многих случаях компании идут на увольнения превентивно, стремясь снизить издержки, а не напрямую заменяя сотрудников ИИ. Тем не менее ИИ всё активнее определяет кадровые решения — как о найме новых сотрудников, так и об увольнениях старых, — что свидетельствует о структурном изменении операционных моделей и принципов распределения ресурсов в отрасли.