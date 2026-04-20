АНБ США продолжает использовать Anthropic Mythos, несмотря на запрет

Пока правительство США пытается определиться, можно ли дальше использовать разработки компании Anthropic в условиях объявления её источником риска для национальной безопасности, отдельные ведомства продолжают работать с ИИ-моделями этого разработчика, и Агентство национальной безопасности (АНБ) является одной из таких «непокорных» правительственных структур.

Как сообщило издание Axios, Агентство национальной безопасности США использует одну из самых производительных ИИ-моделей Anthropic — Mythos Preview, хотя прекрасно осознаёт, что курирующее работу ведомства Министерство обороны США неодобрительно относится к такой практике. Складывается, по словам источника, парадоксальная ситуация: с одной стороны, американские военные расширяют использование продуктов Anthropic, а с другой — пытаются в суде доказать, что они представляют угрозу для национальной безопасности Соединённых Штатов.

Минимум два источника подтвердили Axios, что внутри АНБ модель Mythos для поиска уязвимостей в программном обеспечении не только используется, но и в определённом смысле набирает популярность. Обычно данный инструмент используется при аудите собственной программной инфраструктуры на предмет поиска слабых мест. Сама Anthropic ограничила круг доступа к Mythos примерно 40 организациями, которые могут применять ИИ-модель ответственно и безопасно. Из этих организаций названы были лишь 12, поэтому АНБ может попасть в оставшуюся часть выборки. Некоторые из них находятся за пределами США — в частности, в Великобритании.

Важность данного программного инструмента подчёркивается и тем фактом, что глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) отправился в пятницу на встречу с высокопоставленными американскими чиновниками, и темой переговоров стало именно использование Mythos правительственными структурами. Предполагается, что по итогам встречи должен быть определён порядок предоставления доступа к Mythos прочим организациям, помимо Пентагона.

anthropic, ии-модель, анб, сша
