ИИ-модель Mythos заставила власти США пойти на контакт с «угрожающей национальной безопасности» Anthropic

Глава Anthropic встретится с руководителем аппарата Белого дома на фоне опасений, связанных с новой ИИ-моделью Mythos, способной выявлять уязвимости в программном коде. По данным Anthropic, эта модель уже обнаружила тысячи брешей во всех основных операционных системах (ОС) и браузерах, и теперь её возможности изучают чиновники из окружения президента США.

Встреча Дарио Амодеи (Dario Amodei) с руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс (Susie Wiles) происходит в условиях острого противоречия: администрация одновременно пытается занести Anthropic в «чёрный список» и вынуждена взаимодействовать с ней по вопросам кибербезопасности. Чиновники Белого дома и Национального института стандартов и технологий (NIST) анализируют последствия запуска Mythos и рассматривают расширение доступа к модели для федеральных ведомств — следует из внутренней переписки, полученной The Washington Post.

Особую обеспокоенность испытывают Уайлс, вице-президент Джей Ди Вэнс (JD Vance) и министр финансов Скотт Бессент (Scott Bessent), рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Anthropic не стала публично выпускать ИИ-модель и создала коалицию крупных технологических корпораций для оценки рисков в рамках инициативы Project Glasswing. Государственные органы по кибербезопасности компания уведомила заранее. «Учитывая темпы развития ИИ, пройдёт немного времени, прежде чем подобные возможности распространятся — возможно, среди тех, кто не намерен применять их ответственно, — говорится в официальном заявлении компании. — Последствия для экономики, общественной безопасности и национальной безопасности могут оказаться серьёзными». OpenAI тем временем завершает разработку собственного ИИ следующего поколения под кодовым названием Spud.

Федеральные ведомства среагировали быстро. Бессент и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл (Jerome Powell) собрали в Вашингтоне руководителей крупнейших банков, призвав их серьёзно отнестись к угрозам. «Я уверен, что все теперь гребут в одном направлении — создают устойчивость», — заявил Бессент в интервью CNBC в среду.

Anthropic стала первой крупной ИИ-компанией, получившей допуск к засекреченным системам федеральных ведомств. Отношения дали трещину, когда Пентагон потребовал права применять Claude в любых законных целях, включая управление автономным оружием и массовую слежку. Амодеи ответил отказом, но позже встретился с министром войны Питом Хегсетом (Pete Hegseth), однако переговоры зашли в тупик в конце февраля.

Суд Сан-Франциско признал внесение компании в «чёрный список» незаконным, однако апелляционный суд в Вашингтоне вынес предварительное решение, сохранив запрет в силе. Несмотря на официальный разрыв с Пентагоном, Claude остался интегрирован в военные системы, поэтому в ту же ночь, когда администрация объявила о прекращении сотрудничества, ИИ-модель использовалась для поддержки авиационных ударов по Ирану. Чтобы восстановить отношения с Белым домом, в марте Anthropic наняла лоббиста Брайана Балларда (Brian Ballard), имеющего тесные связи с командой президента, потратив на это $130 000.

Теги: anthropic, claude, кибербезопасность, сша, ии
