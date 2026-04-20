Capcom похвасталась «мощным стартом» Pragmata — миллион проданных копий за два дня

Вышедший на прошлой неделе научно-фантастический приключенческий экшен Pragmata от японского издателя и разработчика Capcom оказался хитом не только в профильной прессе, но и в вопросе продаж.

Напомним, Pragmata заслужила высокие оценки от критиков (87 % на Metacritic и OpenCritic) и «крайне положительные» отзывы в Steam (рейтинг 96 %), а также вошла в топ-3 мировых бестселлеров на платформе.

Как сообщила Capcom в пресс-релизе на своём официальном сайте, продажи Pragmata по всему миру уже превысили миллион копий. Вершина покорилась игре всего за два дня с официальной премьеры.

В глазах Capcom боевик показал «мощный старт» для игры на основе новой интеллектуальной собственности. Позитивный импульс был подкреплён выпуском демоверсии и релизом на Nintendo Switch 2.

Capcom подчеркнула, что за Pragmata отвечала команда преимущественно молодых специалистов. По мнению компании, у работников получился успешный сплав боевого геймплея и элементов головоломок в самобытном мире.

События Pragmata разворачиваются в недалёком будущем на лунной исследовательской станции. Космонавту Хью и девочке-андроиду Диане предстоит бросить вызов сошедшему с ума ИИ, контролирующему комплекс, и вернуться на Землю.

Pragmata вышла 17 апреля на PC (недоступна в российском сегменте Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Пиковый онлайн игры в сервисе Valve на прошедших выходных достиг 68 687 человек.