Регуляторы увидели в ИИ-модели Anthropic Mythos угрозу для банковской системы

В лучших традициях фантастических сюжетов про «восстание машин», стартап Anthropic открыл доступ к специализирующейся на поиске уязвимостей в ПО модели Mythos лишь ограниченному кругу пользователей. Тем не менее, представители монетарных систем некоторых стран считают, что даже в таком ограниченном применении Mythos может представлять угрозу для банковской системы.
По меньшей мере, как отмечает Reuters, регуляторы считают, что Mythos можно использовать для дестабилизации банковской системы через поиск уязвимостей в сфере кибербезопасности. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) через своего представителя заявила, что пристальным образом обменивается данными с регулирующими органами других стран с целью определения возможных сфер применения Mythos на австралийском рынке. Правительственные агентства и представители финансового сектора тоже участвуют в консультациях. Лицензиаты подобных сервисов в финансовом сегменте рынка, по мнению ASIC, должны быть «на шаг впереди всех» при обеспечении защиты интересов своих клиентов. Австралийский банковский регулятор APRA также анализирует возможное влияние подобных технологий на стабильность и безопасность финансовой системы.
В Южной Корее Комиссия по финансовым услугам (FSC) также провела в минувшую среду экстренное совещание со специалистами в сфере информационной безопасности, чтобы оценить исходящую от Mythos угрозу для участников финансового рынка. В условиях активной цифровизации финансовых услуг забота о безопасности в профильной сфере обретает всё большее значение, учитывая бурное развитие искусственного интеллекта.
Источник: