Сегодня 20 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ стал оружием хакеров: кибератаки стал...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ стал оружием хакеров: кибератаки стали быстрее и сложнее

Стремительное внедрение ИИ расширило возможности киберпреступников для совершения хакерских атак. Согласно исследованию, проведённому по заказу финансовой и риск-консалтинговой компании Kroll, 76 % организаций за последние два года столкнулись с инцидентами безопасности, связанными с использованием ИИ-приложений или ИИ-моделей.

Источник изображения: Kevin Ku/unsplash.com

Также использование ИИ упростило злоумышленникам проведение атак и применение методов социальной инженерии, например с помощью поддельных телефонных звонков или дипфейк-видео.

Финансовые учреждения, являясь основой современной экономики, стали очевидной целью для злоумышленников. Обладая большими финансовыми резервами и обширными базами данных о клиентах, они являются привлекательной целью для киберпреступников, рассчитывающих на возможность получить выкуп в случае успешных атак с использованием программ-вымогателей. В связи с этим компании в сфере финансовых услуг наращивают усилия по укреплению защиты от растущей угрозы киберпреступности, стремясь обезопасить своих клиентов, клиентов и себя от дорогостоящих взломов и репутационного ущерба. Такие банки, как JPMorgan Chase, Lloyds Banking Group и Santander, принимают меры для обеспечения безопасности своих систем в условиях растущего числа кибератак.

«Время, необходимое для обнаружения и использования уязвимостей, резко сокращается», — говорит Патрик Опет (Patrick Opet), директор по информационной безопасности JPMorgan.

Согласно индексу угроз IBM X-Force 2025, на финансовый и страховой секторы пришлось 27 % всех инцидентов в сфере безопасности в 2025 году, что является вторым по величине показателем среди всех отраслей.

В связи с быстро меняющейся ситуацией финансовые организации укрепляют защиту, чтобы противостоять угрозам безопасности. Например, Томас Харви (Thomas Harvey), главный специалист по информационной безопасности Santander UK, сообщил на саммите FT по киберустойчивости в декабре, что для снижения рисков компания регулярно проводит аудит своих партнёров. «У нас есть множество пунктов, касающихся кибербезопасности, которые мы оговариваем. Мы проводим различные оценки кибербезопасности в процессе внедрения, и у нас есть инструменты мониторинга, которые отслеживают внешнее состояние нашей цепочки поставок на случай изменений», — сказал он.

Патрик Опет сообщил, что банк начал изучать, как поставщики защищают свои системы. «По сути, мы собираем информацию обо всех наших поставщиках, чтобы выявить слабые места в их инфраструктуре или признаки потенциальной угрозы», — рассказал он. Тем, кто пренебрегает защитой, банк направил в 2025 году предупреждение, что прекратит с ними сотрудничество, если они не изменят подход.

В свою очередь, Lloyds разработал Global Correlation Engine — инструмент на основе ИИ, который помогает выявлять угрозы и уменьшать количество ложных срабатываний — действий, ошибочно идентифицируемых как вредоносные.

Регулирующие органы, такие как Банк Англии и Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), советуют участникам финансового сектора сосредоточиться на повышении отказоустойчивости, чтобы системы можно было быстро восстановить в случае атаки. В связи с этим некоторые организации обратились за помощью к бывшим хакерам, которые лучше знают ход мыслей атакующих. Есть также компании, такие как группа The Hacking Games, созданная в 2023 году, которые предоставляют услуги белых хакеров, позволяя выявить бреши в безопасности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ии, информационная безопасность, хакеры, банк
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
