«Слышу об этом впервые»: сценарист сериала Mass Effect опроверг слухи о переработке шоу для «негеймеров»

Слухи о том, что сериал Amazon MGM Studios по мотивам научно-фантастических ролевых игр Mass Effect от студии BioWare будет ориентирован на «негеймеров», докатились до сценариста шоу.

Напомним, издание The Ankler в начале месяца сообщило, что глава телевизионного направления Amazon MGM Studios Питер Фридлендер (Peter Friedlander) распорядился переписать сценарий сериала Mass Effect для более широкой аудитории.

В частности, Фридлендер якобы надеется сделать шоу по мотивам Mass Effect «более привлекательным для негеймеров» — людей, которые далеки от франшизы BioWare и видеоигр в целом. То есть простого зрителя.

Сценарист и исполнительный продюсер сериала Mass Effect Дэниел Кейси (Daniel Casey) по просьбе неравнодушного пользователя прокомментировал информацию The Ankler. Шоураннера статья «застала врасплох» не меньше, чем фанатов.

«Не могу вдаваться в подробности насчёт того, о чём пишу (я подписал NDA и тому подобное). <...> Не знаю, откуда взялась цитата про неигровую аудиторию и кому она принадлежит, но я слышу об этом впервые», — заверил Кейси.

По данным The Ankler, сериал Amazon MGM Studios по Mass Effect позиционируется как «дорогостоящая жанровая драма» и находится «на грани» официального заказа для производства. К съёмкам планируют приступить в конце 2026 года.

О чём расскажет сериал Mass Effect от Amazon MGM Studios и кто будет в нём играть, на данный момент неизвестно. Официальная завязка шоу звучит как синопсис первой игры, однако это может быть заглушка.