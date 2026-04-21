Новоиспечённому гендиру Тернусу придётся доказать инвесторам, что Apple не проиграла ИИ-гонку

Юбилейный для Apple год всё же принёс давно ожидаемые кадровые перестановки в руководстве: Тим Кук (Tim Cook) займёт пост председателя совета директоров, а генеральным директором компании станет Джон Тернус (John Ternus, на фото ниже). Ему предстоит решить непростую задачу: доказать инвесторам, что Apple не отстала безнадёжно от конкурентов в сфере искусственного интеллекта.

После пятнадцати лет пребывания на посту генерального директора 1 сентября его покинет Тим Кук. Напомним, последнему пришлось принять бразды правления Apple за пару месяцев до смерти одного из основателей компании Стива Джобса (Steve Jobs), личность которого ещё при жизни обросла своеобразным культом. Куку пришлось постоянно сталкиваться с тем, что его сравнивали со Стивом Джобсом, который в разные годы руководил Apple.

Одной из главных задач, которая стоит перед преемником Кука Тернусом, станет сокращение разрыва между конкурентами и Apple в сфере искусственного интеллекта. До сих пор компания избегала серьёзных капитальных вложений в эту область, хотя прочие техногиганты только в этом году на соответствующие нужды собираются сообща направить $650 млрд. Даже без учёта вычислительной инфраструктуры, Apple не особо преуспела и в разработке программных ИИ-моделей. Вместо этого она предпочитает сотрудничать с Google и полагаться на её модель Gemini. Голосовой ассистент Siri на рельсы генеративного ИИ перебирается мучительно долго, и после длительной задержки должен сделать это до конца текущего года.

Apple Intelligence в её нынешнем виде была представлена в 2024 году, но в настоящий момент основные ИИ-функции на iPhone реализуются при помощи сторонних сервисов, а не фирменной инфраструктуры. Самыми популярными ИИ-приложениями в iOS остаются ChatGPT (OpenAI) и Claude (Anthropic), на четвёртом месте располагается Gemini (Google), а Meta AI довольствуется восьмым. При этом сама Apple с 2017 года пытается интегрировать в свои процессоры функции локального ускорения ИИ, будущий генеральный директор Джон Тернус непосредственно приложил руку к этой инициативе. При нём бизнес компании в сфере ИИ наверняка будет развиваться через тесную интеграцию между ПО и «железом», как считают некоторые эксперты.

На следующей неделе Apple отчитается о результатах прошедшего фискального квартала, и хотя номинально генеральным директором компании продолжает оставаться Тим Кук, инвесторы наверняка пожелают услышать больше комментариев от его преемника Джона Тернуса. Исторически Apple не всегда была пионером в тех сегментах рынка, в которых впоследствии преуспела, но она обладала способностью переопределить расстановку сил в новых для себя сегментах. Новых революционных типов устройств Apple давно не предлагала, и вопрос заключается в том, изменит ли это приход во главу компании Джона Тернуса.

Попутно ему предстоит усиливать влияние ИИ на сегмент услуг, где многомиллиардная армия владельцев устройств Apple всё больше интересуется фирменными сервисами компании. В принципе, даже взимая абонентскую плату за доступ к сторонним ИИ-сервисам, Apple получает хорошие комиссионные, но такое положение дел вряд ли будет всегда удовлетворять её амбиции.

Дилеммой для Тернуса станет и выбор стратегии в сфере защиты персональных данных пользователей в эпоху ИИ, когда для совершенствования программных моделей корпорации закачивают в инфраструктуру огромные массивы данных, включая и принадлежащие пользователям. Чтобы добиться прогресса в развитии ИИ, какими-то принципами в сфере приватности данных придётся пожертвовать. Весь вопрос заключается в том, как сможет Apple преподнести пользователям изменения в своей политике защиты данных. В целом, как ожидают эксперты, в условиях бума ИИ компании Apple при новом руководстве придётся отчасти вернуться к истокам, обозначив высокую скорость инновационного развития в числе своих главных приоритетов.

Разработку устройств Apple возглавил Джони Сруджи
Тим Кук покидает пост гендира Apple — компанию возглавит Железный Тернус
В Bloomberg назвали главного кандидата на замену Тиму Куку на посту главы Apple
Представлен полностью электрический Mercedes-Benz С-класса с запасом хода 762 км
Землетрясение в Японии магнитудой 7,7 балла больше всего навредило производству химикатов для выпуска чипов
ИИ-лаборатория Джеффа Безоса готовится привлечь $10 млрд финансирования
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
Создатель диспетчера задач Windows объяснил, почему инструмент врёт о загрузке процессора — и почему это не исправить
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
«Чёрт, выглядит великолепно»: утечка кадров из трейлера Assassin’s Creed Black Flag Resynced впечатлила фанатов
В российском Steam открылся предзаказ постапокалиптического боевика Beast of Reincarnation от создателей «Покемонов»
Instagram стал превращать цветные фото в чёрно-белые — разработчики уже выявили причину бага 28 мин.
«Слышу об этом впервые»: сценарист сериала Mass Effect опроверг слухи о переработке шоу для «негеймеров» 30 мин.
Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами 4 ч.
Meta тестирует WhatsApp Plus — подписку, которая добавляет косметические улучшения 14 ч.
В Steam и VK Play вышла «Былина» — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов 14 ч.
Календарь релизов 20–26 апреля: Vampire Crawlers, Masters of Albion, Kiln и Tides of Tomorrow 15 ч.
Nvidia улучшила ReSTIR: трассировка путей стала в 2–3 раза быстрее и чище 15 ч.
Всё тайное становится явным: Ubisoft наконец подтвердила, когда покажет Assassin's Creed Black Flag Resynced 17 ч.
ChatGPT перестал работать у многих пользователей по всему миру — OpenAI ведёт расследование 17 ч.
ИИ стал оружием хакеров: кибератаки стали быстрее и сложнее 18 ч.
Тим Кук опубликовал прощальное письмо по случаю ухода в поста гендиректора Apple 34 мин.
Anthropic получит от AWS до 5 ГВт ИИ-мощностей и до $25 млрд инвестиций 54 мин.
NASA собрало первую ступень SLS для миссии Artemis III — запуск намечен на 2027 год 2 ч.
Разработку устройств Apple возглавил Джони Сруджи 2 ч.
Космический грузовик «Прогресс МС-32» ярко завершил свою миссию, разрушившись в атмосфере 2 ч.
«Мыльницы» снова в моде: продажи фотоаппаратов в России подскочили на четверть 3 ч.
Представлен полностью электрический Mercedes-Benz С-класса с запасом хода 762 км 4 ч.
Испанцы разрабатывают аппаратный «стоп-кран» для защиты от бэкдоров в зарубежных чипах 4 ч.
Землетрясение в Японии магнитудой 7,7 балла больше всего навредило производству химикатов для выпуска чипов 4 ч.