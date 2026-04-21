Эпоха Кука в цифрах: чего Apple добилась за последние 15 лет

В начале сентября второй в хронологическом порядке генеральный директор Apple после покойного Стива Джобса (Steve Jobs) уступит место своему преемнику. Эти пятнадцать лет для бизнеса компании ознаменовались серьёзными достижениями, поэтому в свете предстоящих кадровых перестановок имеет смысл рассмотреть статистику за период нахождения у руля корпорации Тима Кука (Tim Cook).

При нём Apple увеличила свою рыночную капитализацию в десять раз до феноменальных $4 трлн, а чистая прибыль выросла на 699 %, как отмечает Bloomberg. После перехода на пост генерального директора компании Джона Тернуса (John Ternus) сам Кук вступит в должность исполнительного председателя совета директоров. Формально он не уйдёт из компании, но многие стратегические решения будет принимать его преемник.

Тим Кук приступил к руководству Apple 24 августа 2011 года, до этого занимая пост операционного директора компании. В то время капитализация Apple не доходила и до отметки $350 млрд, но сейчас она достигает $4,01 трлн, что позволяет говорить о более чем десятикратном приросте. Формально, капитализация Apple сопоставима с ВВП Великобритании — пятой по величине экономики мира.

Чистая прибыль Apple с 2010 года выросла в восемь раз до $112 млрд, и этому не помешали ни снижение спроса на iPhone в натуральном выражении, ни пандемия, ни разного рода геополитические кризисы. Экосистема устройств Apple при Куке разрослась за счёт планшетов, умных часов и разнообразных аксессуаров для них. Компания в этот период избегала прежней практики присвоения названий новым продуктам, которые начинались с литеры «i». Летом 2016 года Apple продала миллиардный iPhone, сейчас она располагает активной базой из более чем 2,5 млрд различных фирменных устройств.

Не все новые инициативы Apple при Куке были успешными. Принято считать, что компания отказалась от идеи производства электромобилей, хотя публично она никак подобные слухи не комментировала. Во-вторых, гарнитура дополненной реальности Vision Pro остаётся нишевым продуктом, который так и не набрал широкой популярности.

Зато при Куке Apple открыла почти 200 новых магазинов в разных уголках мира, а в Китае их количество достигло 50 штук. В отличие от тех же Google и Meta✴, компания имеет прочные позиции на китайском рынке, время от времени iPhone вырывается в лидеры продаж в КНР среди прочих смартфонов. Средняя стоимость iPhone на мировом рынке при Куке выросла с $712 до $1070, если опираться на статистику IDC.

Apple неизбежно оказывает влияние на окружающую среду, но Кук всегда уделял пристальное внимание заботе об экологии. За последние пять лет компания избежала образования 15 000 тонн пластиковых отходов, подвергнув их переработке и вторичному использованию. Представленный недавно недорогой ноутбук MacBook Neo на 60 % состоит из вторичных материалов. К 2030 году Apple надеется достичь так называемой «углеродной нейтральности» по всей цепочке поставок.

В 2017 году Apple удалось претворить в жизнь мечту своего сооснователя Стива Джобса, построив новое здание штаб-квартиры, которое на участке площадью более 70 га нашло место для 12 000 сотрудников и солнечных панелей, способных вырабатывать 17 МВт электроэнергии. В местной обширной парковой зоне нередко проводятся корпоративные презентации. Численность персонала Apple достигает 166 000 человек, а её подрядчики в совокупности обеспечивают работой миллионы жителей нашей планеты.

Под натиском нынешнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) компания Apple взяла на себя обязательства направить в американскую экономику $600 млрд за несколько лет. Скорее всего, значительная часть этих средств будет направлена на строительство вычислительной инфраструктуры в США, но компании также удалось локализовать и производство серверных систем в Техасе. Сохраняя высокую зависимость от Китая, Apple при Тернусе вынуждена будет лавировать между интересами двух стран.