Принято считать, что публичное размещение акций аэрокосмического стартапа SpaceX состоится уже в этом квартале, по его итогам удастся привлечь $75 млрд и оценить капитализацию в $1,75 трлн. По некоторым данным, после IPO основатель компании Илон Маск (Elon Musk) и его ближайшее окружение сохранят право голоса, которое позволит им доминировать в принятии стратегических решений.

Об этом со ссылкой на подготовленные для IPO документы сегодня сообщило агентство Reuters. По итогам размещения акций Илон Маск должен сохранить за собой посты генерального и технического директора, а также председателя совета директоров SpaceX, насчитывающего 9 членов. В своём нынешнем статусе Маск получил от SpaceX всего $54 080, что для богатейшего человека планеты является весьма скромной суммой, но по итогам IPO в его руках могут оказаться активы стоимостью в несколько миллиардов долларов США. Кроме того, ещё в прошлом году он выкупил у действующих и бывших сотрудников SpaceX акций на сумму $1,4 млрд.

Перспективный план вознаграждения Маска подразумевает, что он может получить 60 млн вновь выпущенных акций SpaceX, если капитализация компании вырастет в шесть раз с $1,1 трлн до $6,6 трлн, и компания при этом реализует свой план по размещению в космосе центров обработки данных на борту специализированных спутников. Определённый пакет акций Маск будет получать по мере того, как капитализация SpaceX увеличивается на каждые $500 млрд.

IPO будет подразумевать эмиссию акций двух классов: ценные бумаги класса B сосредоточатся в руках Маска и его окружения, наделяя каждого держателя 10 голосами на акцию, а ценные бумаги класса A будут распространены среди внешних инвесторов, обеспечивая один голос на каждую акцию. Держатели акций класса A будут ограничены в правах выбора состава совета директоров и подачи юридических претензий к компании. На этой неделе SpaceX организует трёхдневную экскурсию по своей пусковой площадке в Техасе для аналитиков с Уолл-стрит, а также покажет свой центр обработки данных в штате Теннесси. Участников мероприятия попросят сдать все электронные устройства, позволяющие вести аудио- и видеосъёмку. В июне SpaceX также планирует организовать отдельное мероприятие для розничных инвесторов, которым в ходе IPO может достаться до 30 % акций компании. Не исключено, что купить акции SpaceX смогут и инвесторы из Великобритании, ЕС, Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи.

Прошлый год SpaceX завершила с $24,8 млрд свободных средств, общей стоимостью активов $92 млрд и долговыми обязательствами на сумму $50,8 млрд. Если 2024 год SpaceX завершила с прибылью в сумме $791 млн при выручке $14,02 млрд, то расходы на ИИ-инфраструктуру дочерней xAI в 2025 году сформировали убытки в сумме $4,94 млрд при выручке $18,67 млрд. Непосредственно бизнес Starlink обеспечил SpaceX несколькими миллиардами прибыли в прошлом году, но решение направить огромные суммы на финансирование xAI привело к появлению консолидированных убытков. В 2023 году SpaceX понесла убытки в размере $4,63 млрд при значении выручки $10,4 млрд.

За пару последних лет капитальные затраты SpaceX выросли почти в пять раз до $20,74 млрд, более половины этой суммы как раз было направлено в сферу ИИ. Бизнес Starlink потребовал всего четверть всех капитальных затрат, но обеспечит $4,42 млрд операционной прибыли по итогам прошлого года. В сегменте ИИ капитальные затраты компании взлетели за год с $5,6 до $12,7 млрд. Впрочем, большинство конкурентов xAI в сфере ИИ тратят на развитие своей вычислительной инфраструктуры в разы больше.