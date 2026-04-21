После IPO Илон Маск сохранит контроль над SpaceX — в прошлом году он купил акций на $1,4 млрд

Принято считать, что публичное размещение акций аэрокосмического стартапа SpaceX состоится уже в этом квартале, по его итогам удастся привлечь $75 млрд и оценить капитализацию в $1,75 трлн. По некоторым данным, после IPO основатель компании Илон Маск (Elon Musk) и его ближайшее окружение сохранят право голоса, которое позволит им доминировать в принятии стратегических решений.

Об этом со ссылкой на подготовленные для IPO документы сегодня сообщило агентство Reuters. По итогам размещения акций Илон Маск должен сохранить за собой посты генерального и технического директора, а также председателя совета директоров SpaceX, насчитывающего 9 членов. В своём нынешнем статусе Маск получил от SpaceX всего $54 080, что для богатейшего человека планеты является весьма скромной суммой, но по итогам IPO в его руках могут оказаться активы стоимостью в несколько миллиардов долларов США. Кроме того, ещё в прошлом году он выкупил у действующих и бывших сотрудников SpaceX акций на сумму $1,4 млрд.

Перспективный план вознаграждения Маска подразумевает, что он может получить 60 млн вновь выпущенных акций SpaceX, если капитализация компании вырастет в шесть раз с $1,1 трлн до $6,6 трлн, и компания при этом реализует свой план по размещению в космосе центров обработки данных на борту специализированных спутников. Определённый пакет акций Маск будет получать по мере того, как капитализация SpaceX увеличивается на каждые $500 млрд.

IPO будет подразумевать эмиссию акций двух классов: ценные бумаги класса B сосредоточатся в руках Маска и его окружения, наделяя каждого держателя 10 голосами на акцию, а ценные бумаги класса A будут распространены среди внешних инвесторов, обеспечивая один голос на каждую акцию. Держатели акций класса A будут ограничены в правах выбора состава совета директоров и подачи юридических претензий к компании. На этой неделе SpaceX организует трёхдневную экскурсию по своей пусковой площадке в Техасе для аналитиков с Уолл-стрит, а также покажет свой центр обработки данных в штате Теннесси. Участников мероприятия попросят сдать все электронные устройства, позволяющие вести аудио- и видеосъёмку. В июне SpaceX также планирует организовать отдельное мероприятие для розничных инвесторов, которым в ходе IPO может достаться до 30 % акций компании. Не исключено, что купить акции SpaceX смогут и инвесторы из Великобритании, ЕС, Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи.

Прошлый год SpaceX завершила с $24,8 млрд свободных средств, общей стоимостью активов $92 млрд и долговыми обязательствами на сумму $50,8 млрд. Если 2024 год SpaceX завершила с прибылью в сумме $791 млн при выручке $14,02 млрд, то расходы на ИИ-инфраструктуру дочерней xAI в 2025 году сформировали убытки в сумме $4,94 млрд при выручке $18,67 млрд. Непосредственно бизнес Starlink обеспечил SpaceX несколькими миллиардами прибыли в прошлом году, но решение направить огромные суммы на финансирование xAI привело к появлению консолидированных убытков. В 2023 году SpaceX понесла убытки в размере $4,63 млрд при значении выручки $10,4 млрд.

За пару последних лет капитальные затраты SpaceX выросли почти в пять раз до $20,74 млрд, более половины этой суммы как раз было направлено в сферу ИИ. Бизнес Starlink потребовал всего четверть всех капитальных затрат, но обеспечит $4,42 млрд операционной прибыли по итогам прошлого года. В сегменте ИИ капитальные затраты компании взлетели за год с $5,6 до $12,7 млрд. Впрочем, большинство конкурентов xAI в сфере ИИ тратят на развитие своей вычислительной инфраструктуры в разы больше.

Материалы по теме
SpaceX завершила прошлый год с убытками в $5 млрд, хотя выручка составила $18,5 млрд
В этом месяце SpaceX устроит аналитикам экскурсию по своему ЦОД в Теннесси
SpaceX подала заявку на IPO, которое наверняка станет крупнейшим в мировой истории
NASA собрало первую ступень SLS для миссии Artemis III — запуск намечен на 2027 год
Космический грузовик «Прогресс МС-32» ярко завершил свою миссию, разрушившись в атмосфере
ИИ-лаборатория Джеффа Безоса готовится привлечь $10 млрд финансирования
Теги: spacex, ipo, илон маск, акции
© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс"

Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
В России резко подешевели iPhone и флагманы Samsung — ретейлеры завалили склады, переоценив спрос
Создатель диспетчера задач Windows объяснил, почему инструмент врёт о загрузке процессора — и почему это не исправить
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
«Чисто сюжетное приключение»: инсайдер раскрыл новые подробности Assassin’s Creed Black Flag Resynced 19 мин.
Представлена функция OpenAI Chronicle — аналог скандальной Windows Recall, но для программистов 58 мин.
Британия проверит Telegram, Teen Chat и Chat Avenue на соблюдение закона по защите детей в Cети 59 мин.
Национального мессенджера Max больше нет — теперь он «Макс» 2 ч.
Кодзима сравнил достижения игроков Death Stranding 2: On the Beach с результатами лунной миссии Artemis II 3 ч.
Panasonic создала защищённые QR-коды — их нельзя считать какими попало устройствами 4 ч.
В «Google Фото» появились новые инструменты ретуши фотографий «одним махом» 5 ч.
Моддер прокачал графику Dark Souls 2 с помощью трассировки пути — вышла новая бета-версия DS2LightingEngine 5 ч.
Instagram стал превращать цветные фото в чёрно-белые — разработчики уже выявили причину бага 6 ч.
Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами 9 ч.
Представлен компактный планшет Oppo Pad Mini с флагманским процессором 11 мин.
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч 12 мин.
Руководитель Intel намекнул на появление доступных CPU с поддержкой разгона 48 мин.
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ 52 мин.
В Apple ждут, что Джон Тернус будет руководить жёстче Кука — в духе Стива Джобса 2 ч.
Рискованный эксперимент ровера Curiosity выявил десятки органических молекул на Марсе 2 ч.
Защищённый планшет Honor Pad X8b поступил в продажу в России — от 17 990 рублей 2 ч.
Представлен флагман Oppo Find X9 Ultra с камерами Hasselblad, съёмным объективом и ценой €1699 2 ч.
Машины получат цветное 3D-зрение без камер: китайская Hesai представила лидар нового поколения 3 ч.
Samsung показала домашнего робота Project Luna, который «переносит» ИИ между устройствами 3 ч.