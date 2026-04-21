«Чисто сюжетное приключение»: инсайдер раскрыл новые подробности Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) поделился новой информацией о планах Ubisoft на Assassin’s Creed Black Flag Resynced — окружённый слухами ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag.

По данным Хендерсона, Assassin’s Creed Black Flag Resynced останется без мультиплеера и дополнений — не только собственных, но и выпущенных для оригинальной игры, включая Freedom Cry.

На будущей официальной презентации Assassin’s Creed Black Flag Resynced представители Ubisoft якобы объявят, что игра будет «чисто сюжетным приключением» и сосредоточится на истории Эдварда Кенуэя.

Хендерсон уверяет, что решение Ubisoft не выпускать новые дополнения к Assassin’s Creed Black Flag Resynced — окончательное, и не изменится даже в случае «огромного успеха» игры.

Согласно задумке, отсутствие DLC и сетевого компонента в Assassin’s Creed Black Flag Resynced намерены компенсировать расширением сюжетных элементов, новым контентом и геймплейными механиками.

Помимо Black Flag Resynced, в разработке якобы находится ремейк ещё одной Assassin’s Creed. Потенциальная судьба дальнейших переосмыслений будет зависеть от результатов обновлённого «Чёрного флага».

Официальная презентация Assassin’s Creed Black Flag Resynced пройдёт 23 апреля (начало в 19:00 по Москве), но кадры из анонсирующего трейлера уже попали в открытый доступ. По данным Хендерсона, игра выйдет 9 июля.