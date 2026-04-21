реклама
«Чисто сюжетное приключение»: инсайдер раскрыл новые подробности Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) поделился новой информацией о планах Ubisoft на Assassin’s Creed Black Flag Resynced — окружённый слухами ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag.

По данным Хендерсона, Assassin’s Creed Black Flag Resynced останется без мультиплеера и дополнений — не только собственных, но и выпущенных для оригинальной игры, включая Freedom Cry.

На будущей официальной презентации Assassin’s Creed Black Flag Resynced представители Ubisoft якобы объявят, что игра будет «чисто сюжетным приключением» и сосредоточится на истории Эдварда Кенуэя.

Хендерсон уверяет, что решение Ubisoft не выпускать новые дополнения к Assassin’s Creed Black Flag Resynced — окончательное, и не изменится даже в случае «огромного успеха» игры.

Согласно задумке, отсутствие DLC и сетевого компонента в Assassin’s Creed Black Flag Resynced намерены компенсировать расширением сюжетных элементов, новым контентом и геймплейными механиками.

На фоне ремейка оригинальную игру и DLC для неё из продажи изымать не собираются

Помимо Black Flag Resynced, в разработке якобы находится ремейк ещё одной Assassin’s Creed. Потенциальная судьба дальнейших переосмыслений будет зависеть от результатов обновлённого «Чёрного флага».

Официальная презентация Assassin’s Creed Black Flag Resynced пройдёт 23 апреля (начало в 19:00 по Москве), но кадры из анонсирующего трейлера уже попали в открытый доступ. По данным Хендерсона, игра выйдет 9 июля.

Материалы по теме
«Чёрт, выглядит великолепно»: утечка кадров из трейлера Assassin’s Creed Black Flag Resynced впечатлила фанатов
Всё тайное становится явным: Ubisoft наконец подтвердила, когда покажет Assassin's Creed Black Flag Resynced
Продажи пиратского симулятора выживания Windrose превысили 1 млн копий, а пиковый онлайн в Steam — 222 тыс. игроков
Кодзима сравнил достижения игроков Death Stranding 2: On the Beach с результатами лунной миссии Artemis II
Моддер прокачал графику Dark Souls 2 с помощью трассировки пути — вышла новая бета-версия DS2LightingEngine
«Слышу об этом впервые»: сценарист сериала Mass Effect опроверг слухи о переработке шоу для «негеймеров»
Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft, приключенческий экшен
Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN
Россиянин не смог запустить Atomic Heart в VK Play — поддержка предложила включить VPN
В России резко подешевели iPhone и флагманы Samsung — ретейлеры завалили склады, переоценив спрос
Создатель диспетчера задач Windows объяснил, почему инструмент врёт о загрузке процессора — и почему это не исправить
«Кто-то изучает историю, а кто-то её творит»: первый геймплейный трейлер Tropico 7 показал, каково управлять райским островом
Представлена функция OpenAI Chronicle — аналог скандальной Windows Recall, но для программистов 2 ч.
Британия проверит Telegram, Teen Chat и Chat Avenue на соблюдение закона по защите детей в Cети 2 ч.
Национального мессенджера Max больше нет — теперь он «Макс» 2 ч.
Кодзима сравнил достижения игроков Death Stranding 2: On the Beach с результатами лунной миссии Artemis II 3 ч.
Panasonic создала защищённые QR-коды — их нельзя считать какими попало устройствами 4 ч.
В «Google Фото» появились новые инструменты ретуши фотографий «одним махом» 5 ч.
Моддер прокачал графику Dark Souls 2 с помощью трассировки пути — вышла новая бета-версия DS2LightingEngine 5 ч.
Instagram стал превращать цветные фото в чёрно-белые — разработчики уже выявили причину бага 6 ч.
Ностальгия пользуется спросом: нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire показал «крайне успешный» старт и порадовал издателя продажами 9 ч.
Sony и Honda почти закрыли совместное предприятие после остановки электромобильного проекта Afeela 3 мин.
Представлен компактный планшет Oppo Pad Mini с флагманским процессором 23 мин.
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч 24 мин.
Руководитель Intel намекнул на появление доступных CPU с поддержкой разгона 60 мин.
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ 2 ч.
В Apple ждут, что Джон Тернус будет руководить жёстче Кука — в духе Стива Джобса 3 ч.
Рискованный эксперимент ровера Curiosity выявил десятки органических молекул на Марсе 3 ч.
Защищённый планшет Honor Pad X8b поступил в продажу в России — от 17 990 рублей 3 ч.
Представлен флагман Oppo Find X9 Ultra с камерами Hasselblad, съёмным объективом и ценой €1699 3 ч.
Машины получат цветное 3D-зрение без камер: китайская Hesai представила лидар нового поколения 3 ч.