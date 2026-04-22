«Мы снова изменим мир»: будущий гендир Apple Тернус пообещал впечатляющие устройства и сервисы

Сегодня на общем собрании сотрудников будущий генеральный директор Apple Джон Тернус (John Ternus) рассказал о «невероятных перспективах на будущее».

Источник изображения: Apple

«Я не преувеличиваю, когда говорю, что за всю мою карьеру в Apple это самое захватывающее время для разработки продуктов и сервисов», — сказал Тернус.

Несмотря на закрытый характер собрания, о словах Тернуса сообщил Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg. Выступая вместе с нынешним генеральным директором Apple Тимом Куком (Tim Cook) в Театре Стива Джобса, Тернус выразил оптимизм по поводу развития искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект открывает практически безграничные возможности. Мы сможем и дальше открывать новые перспективы, которые создадут совершенно новые возможности для наших продуктов и сервисов, и я с нетерпением жду, что это даст нашим пользователям», — сказал Тернус.

В подробности он вдаваться не стал, но добавил: «Мы снова изменим мир».

Тернус подчеркнул, что дизайн по-прежнему является «основополагающим» принципом для Apple, и пообещал, что компания по-прежнему будет уделять особое внимание конфиденциальности пользователей и экологической ответственности.

Что касается Кука, он сообщил сотрудникам, что «чувствует себя хорошо» и планирует оставаться исполнительным председателем совета директоров Apple «ещё долгое время». В Apple заявили, что Кук «будет помогать в решении некоторых вопросов, связанных с деятельностью компании, в том числе в работе с политиками по всему миру».

Тернус станет генеральным директором Apple 1 сентября.

