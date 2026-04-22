SpaceX не скрывает, что может не освоить Луну и Марс, а также не построить ЦОД в космосе

Богатейший генератор обещаний Илон Маск (Elon Musk) привык ставить в бизнесе амбициозные цели. Если говорить об освоении космоса, то сформированный им на базе SpaceX конгломерат обещает не только колонизировать Луну и Марс, но и заполонить околоземное пространство спутниками с центрами обработки данных. Потенциальным инвесторам SpaceX признаётся, что все эти инициативы полагаются на непроверенные технологии, а потому могут быть не реализованы.

Источник изображения: SpaceX

Поскольку SpaceX уже подала заявку на публичное размещение акций, американские законы обязывают её предупреждать потенциальных инвесторов о рисках, связанных с реализацией планов компании. Очередной документ, попавший в распоряжение Reuters, нацелен как раз на уведомление инвесторов SpaceX о сопутствующих главным проектам компании рисках. Свои технологические возможности в этой документации SpaceX оценивает куда более трезво по сравнению с основателем и генеральным директором Илоном Маском (Elon Musk).

В уведомлении по форме S-1 компании SpaceX говорится: «Наши инициативы по создании ИИ на орбите, а также индустриализации Луны и межпланетного пространства находятся на ранних стадиях, подразумевают существенную техническую сложность и непроверенные технологии, а потому могут не достичь стадии коммерческой реализации». В частности, орбитальные ЦОД будут работать в непредсказуемой космической среде «с широким и уникальным спектром рисков», которые могут привести к их неработоспособности и выходу из строя.

Илон Маск в позапрошлом месяце заявил, что в перспективе двух или трёх лет космос станет наиболее дешёвой площадкой для массового развёртывания центров обработки данных для ИИ. В уведомлении S-1 компания SpaceX также признала, что реализация сопутствующих инициатив сильно зависит от работоспособности ракеты-носителя Starship, ввод которой в коммерческую эксплуатацию сопровождается задержками и техническими проблемами. Сбои в функционировании таких ракет также представляют риск для космических инициатив SpaceX, как отмечается в обращении компании к инвесторам и регуляторам. Ракета Starship обладает возросшей грузоподъёмностью по сравнению с Falcon 9, это позволяет рассчитывать не только на увеличение объёмов транспортной работы SpaceX, но и снижение себестоимости вывода грузов не только на орбиту, но и в более отдалённые районы космоса.

Теги: spacex, илон маск, риски, космос, ipo
