Anthropic расследует инцидент с несанкционированным доступом к Mythos

Выпущенная Anthropic ИИ-модель Mythos, которая с помощью технологий искусственного интеллекта ищет уязвимости в программном обеспечении, изначально была предложена в ограниченном доступе из соображений безопасности. Теперь появились сведения о первом инциденте получения к Claude Mythos Preview несанкционированного доступа сторонними пользователями.

Впрочем, как поясняет Financial Times со ссылкой на комментарии представителей Anthropic, получившие доступ к Claud Mythos Preview лица не были случайными в полной мере, поскольку связаны с подрядчиками, работающими на саму Anthropic. Сама по себе информация о подобном инциденте только усилит обеспокоенность регуляторов во многих уголках мира. В частности, власти Австралии, Южной Кореи и Японии уже озабочены тем, что Mythos в руках злоумышленников может представлять угрозу для национальных банковских систем.

Anthropic пока не располагает доказательствами того, что активность пользователей, получивших доступ к Mythos через подрядчика, распространилась за пределы контролируемого окружения. Кто именно из партнёров Anthropic замешан в этом инциденте, не уточняется. Считается, что доступ к Mythos получили примерно 40 организаций, но публично Anthropic называет имена лишь малой части из них, включая Amazon, Microsoft, Apple, Cisco и CrowdStrike. Эти компании получили приоритетное право использования ИИ-модели Mythos до того, как она выйдет на рынок с более серьёзным охватом. Специалисты по кибербезопасности предупредили, что Mythos позволяет злоумышленникам использовать уязвимости в ПО быстрее, чем их разработчики смогут их устранить.

В марте описание ИИ-модели попало в публичный доступ через кеш данных, после чего Anthropic резко усилила внутренние меры безопасности, стараясь предотвратить более серьёзные утечки. Впрочем, это не предотвратило апрельскую утечку программного кода Claude Code, который предназначался для служебного использования.