Флорида расследует пособничество ChatGPT массовой стрельбе в университете

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер (James Uthmeier) на этой неделе заявил, что власти штата запускают расследование о причастности запущенного OpenAI чат-бота ChatGPT к инциденту со стрельбой в местном университете, который произошёл в прошлом году и привёл к гибели двух людей и ранению шестерых.

Источник изображения: Unsplash, Levart_Photographer

Источник изображения: Unsplash, Levart_Photographer

В апреле прошлого года обвиняемый в этом преступлении пользователь ChatGPT использовал сервис для уточнения, какое оружие целесообразно применять в условиях стрельбы с небольших дистанций, а также какие боеприпасы при этом использовать. Раненый полицейскими в ходе задержания фигурант этого дела столкнулся с обвинениями в убийстве и покушении на убийство. Теперь следствию предстоит определить, какова вина ChatGPT в пособничестве данному злодеянию. «Если бы на том конце чата был живой человек, мы бы его обвиняли в сопричастности к убийству»,пояснил генеральный прокурор штата.

Представителям OpenAI направлена повестка для предоставления органам следствия необходимой информации и записей. Официальные комментарии OpenAI свелись к признанию произошедшего трагедией и отрицанию вины компании. Сразу после преступления OpenAI установила, какая учётная запись могла иметь отношение к подозреваемому, и сразу начала сотрудничать со следствием. По словам представителей OpenAI, в данном случае чат-бот просто процитировал обвиняемому информацию из общедоступных источников, и никоим образом не подталкивал его к противоправным действиям. Компании не впервые приходится сталкиваться с уголовными обвинениями. Известны случаи, когда родственники совершивших суицид пользователей ChatGPT пытались обвинить OpenAI в доведении их до соответствующего деяния, прочим участникам рынка также пришлось столкнуться с подобными обвинениями.

Материалы по теме
Генпрокурор Флориды начал расследование против OpenAI из-за угроз безопасности
Gemini обвинили в подстрекательстве к самоубийству — Google предстоит суд
Character.AI и Google урегулировали иски о подростковых самоубийствах после общения с ИИ
SpaceX признала, что может провалиться в освоении Луны и Марса, а также в строительстве орбитальных ЦОД
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ
В Apple ждут, что Джон Тернус будет руководить жёстче Кука — в духе Стива Джобса
Теги: сша, ии, уголовная ответственность, openai, chatgpt
сша, ии, уголовная ответственность, openai, chatgpt
Яндекс.Метрика

В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч
«Мы снова изменим мир»: будущий гендир Apple Тернус пообещал впечатляющие устройства и сервисы
WhatsApp предложит ИИ-сводки по всем непрочитанным сообщениям 13 мин.
YouTube начнёт удалять дипфейки по запросам знаменитостей, но не все 27 мин.
SpaceX может купить ИИ-стартап Cursor за $60 млрд — или ограничится партнёрством 29 мин.
РТК-ЦОД внедрил обновлённые решения Basis Dynamix и Basis Virtual Security в «Облаке КИИ» 42 мин.
Современный мир, переработанные миссии по слежке и стремительные бои: журналисты рассекретили новые детали Assassin’s Creed Black Flag Resynced 52 мин.
Meta начнёт записывать все нажатия клавиш на компьютерах сотрудников — и обучать на этом ИИ 2 ч.
Meta ответит в суде за попустительство мошеннической рекламе в Facebook и Instagram 2 ч.
Геймплейный трейлер Ruiner 2: высокоскоростные перестрелки, кооператив и детальная настройка способностей героя 2 ч.
Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода акробатического экшена Motorslice — фанаты Metal Gear Rising: Revengeance в восторге 3 ч.
YouTube автоматически отключит push-уведомления от игнорируемых подписчиками каналов 3 ч.
Представлены смартфоны Honor 600 и 600 Pro с тончайшими рамками, дизайном iPhone 17 Pro и 200-Мп камерами 13 мин.
Спустя восемь запусков японские инженеры выяснили, что ракета H3 имеет конструктивные дефекты 14 мин.
Apple рискует потерять главу разработки новой Siri на фоне перестановок в руководстве компании 25 мин.
Foxconn наладит массовое производство CPO-коммутаторов в III квартале 2026 года 28 мин.
Флорида расследует пособничество ChatGPT массовой стрельбе в университете 2 ч.
Представлен мощный модульный ноутбук Framework Laptop 13 Pro — «MacBook Pro для пользователей Linux» 2 ч.
SpaceX признала, что может провалиться в освоении Луны и Марса, а также в строительстве орбитальных ЦОД 5 ч.
Oppo представила смартфоны Find X9s и Find X9s Pro для разных рынков 5 ч.
Девятидневное ралли подняло курс акций Qualcomm на 11 %, показав лучшую динамику с 2018 года 7 ч.
Framework превратила модульный ноутбук Laptop 16 в «почти десктоп», анонсировав OCuLink Dev Kit 12 ч.