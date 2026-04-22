Флорида расследует пособничество ChatGPT массовой стрельбе в университете

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер (James Uthmeier) на этой неделе заявил, что власти штата запускают расследование о причастности запущенного OpenAI чат-бота ChatGPT к инциденту со стрельбой в местном университете, который произошёл в прошлом году и привёл к гибели двух людей и ранению шестерых.

В апреле прошлого года обвиняемый в этом преступлении пользователь ChatGPT использовал сервис для уточнения, какое оружие целесообразно применять в условиях стрельбы с небольших дистанций, а также какие боеприпасы при этом использовать. Раненый полицейскими в ходе задержания фигурант этого дела столкнулся с обвинениями в убийстве и покушении на убийство. Теперь следствию предстоит определить, какова вина ChatGPT в пособничестве данному злодеянию. «Если бы на том конце чата был живой человек, мы бы его обвиняли в сопричастности к убийству», — пояснил генеральный прокурор штата.

Представителям OpenAI направлена повестка для предоставления органам следствия необходимой информации и записей. Официальные комментарии OpenAI свелись к признанию произошедшего трагедией и отрицанию вины компании. Сразу после преступления OpenAI установила, какая учётная запись могла иметь отношение к подозреваемому, и сразу начала сотрудничать со следствием. По словам представителей OpenAI, в данном случае чат-бот просто процитировал обвиняемому информацию из общедоступных источников, и никоим образом не подталкивал его к противоправным действиям. Компании не впервые приходится сталкиваться с уголовными обвинениями. Известны случаи, когда родственники совершивших суицид пользователей ChatGPT пытались обвинить OpenAI в доведении их до соответствующего деяния, прочим участникам рынка также пришлось столкнуться с подобными обвинениями.