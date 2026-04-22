Потенциально опасная ИИ-модель Anthropic Mythos нашла 271 уязвимость в Firefox 150

Пока общественность пытается разобраться, действительно ли вышедшая в конце марта модель искусственного интеллекта Anthropic Mythos слишком опасна для выпуска в общий доступ, или разработчик просто искусственно создаёт на ней ажиотаж, в Mozilla испытали её возможности на собственном продукте.

Разработчики Mozilla получили ранний доступ к Anthropic Mythos, и ИИ помог им обнаружить в вышедшем на этой неделе обновлении браузера Firefox 150 колоссальное число уязвимостей — 271 штуку. Результат оказался настолько значительным, чтобы технический директор Firefox Бобби Холли (Bobby Holley) с энтузиазмом констатировал, что в бесконечной борьбе киберпреступников и киберзащитников у последних «наконец-то появился шанс одержать решительную победу». Для сравнения, в марте общедоступная модель Anthropic Opus 4.6 провела анализ кода Firefox 148 и нашла «всего» 22 уязвимости.

Обычно, отметил господин Холли, уязвимости обнаруживаются либо методом «фаззинга» — хаотической бомбардировки ПО случайными данными — либо посредством долгосрочного анализа с привлечением «элитных исследователей в области безопасности». Anthropic Mythos избавляет разработчиков от применения серьёзных ресурсов, которые требуют продолжительного времени и усилий. Но теперь создателям ПО придётся ввести в повседневную практику анализ кода с помощью ИИ, потому что множество ошибок скрывается в каждом продукте, и теперь их можно обнаруживать.

Особенно важно это для проектов с открытым исходным кодом, чьи базы кода свободно лежат в общем доступе. Исследования безопасности для таких проектов обычно проводят добровольцы, но их усилий, конечно, недостаточно. И разработчикам наиболее популярных проектов, которыми пользуются миллиарды человек, отметили в Mozilla, доступ к средствам вроде Anthropic Mythos должен предоставляться в приоритетном порядке.