Сегодня 22 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Потенциально опасная ИИ-модель Anthropic...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Потенциально опасная ИИ-модель Anthropic Mythos нашла 271 уязвимость в Firefox 150

Пока общественность пытается разобраться, действительно ли вышедшая в конце марта модель искусственного интеллекта Anthropic Mythos слишком опасна для выпуска в общий доступ, или разработчик просто искусственно создаёт на ней ажиотаж, в Mozilla испытали её возможности на собственном продукте.

Разработчики Mozilla получили ранний доступ к Anthropic Mythos, и ИИ помог им обнаружить в вышедшем на этой неделе обновлении браузера Firefox 150 колоссальное число уязвимостей — 271 штуку. Результат оказался настолько значительным, чтобы технический директор Firefox Бобби Холли (Bobby Holley) с энтузиазмом констатировал, что в бесконечной борьбе киберпреступников и киберзащитников у последних «наконец-то появился шанс одержать решительную победу». Для сравнения, в марте общедоступная модель Anthropic Opus 4.6 провела анализ кода Firefox 148 и нашла «всего» 22 уязвимости.

Обычно, отметил господин Холли, уязвимости обнаруживаются либо методом «фаззинга» — хаотической бомбардировки ПО случайными данными — либо посредством долгосрочного анализа с привлечением «элитных исследователей в области безопасности». Anthropic Mythos избавляет разработчиков от применения серьёзных ресурсов, которые требуют продолжительного времени и усилий. Но теперь создателям ПО придётся ввести в повседневную практику анализ кода с помощью ИИ, потому что множество ошибок скрывается в каждом продукте, и теперь их можно обнаруживать.

Особенно важно это для проектов с открытым исходным кодом, чьи базы кода свободно лежат в общем доступе. Исследования безопасности для таких проектов обычно проводят добровольцы, но их усилий, конечно, недостаточно. И разработчикам наиболее популярных проектов, которыми пользуются миллиарды человек, отметили в Mozilla, доступ к средствам вроде Anthropic Mythos должен предоставляться в приоритетном порядке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: mozilla, firefox, anthropic, mythos, ии, уязвимость
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
