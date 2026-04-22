Экс-сотрудника Samsung приговорили к семи годам тюрьмы за передачу секретов выпуска чипов в Китай

В декабре прошлого года в Южной Корее были арестованы 10 бывших сотрудников Samsung Electronics, которые подозревались в передаче технологий производства памяти конкурирующей китайской компании CXMT. На этой неделе одного из фигурантов дела суд приговорил к семи годам тюремного заключения, признав его вину по «Закону о защите промышленных технологий».

Бывшего исследователя Samsung Electronics, который в открытых источниках упоминается только по фамилии, южнокорейский суд признал виновным в нарушении данного закона по эпизодам, касающимся взаимодействия с китайской компанией CXMT, которая у себя на родине является крупнейшим производителем памяти типа DRAM. В материалах дела отмечалось, что подозреваемые сотрудники Samsung передавали CXMT технологические секреты, касающиеся производства памяти по технологиям 10-нм класса. Суд в Южной Корее постановил, что характер переданной обвиняемым информации позволяет отнести её к охраняемым законом ключевым технологическим секретам.

За шесть лет сотрудничества с CXMT, которая стала новым работодателем обвиняемого, он получил от китайской компании $1,96 млн. Судьба остальных девяти арестованных по этому делу не уточняется. Ранее сообщалось, что они действовали скрытно и осознавали неправомерность своей деятельности с точки зрения законов Южной Кореи. Для передачи информации китайской стороне использовались подставные компании, а географическое расположение своих офисов группа бывших сотрудников Samsung постоянно меняла, опасаясь слежки.