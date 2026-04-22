Экс-сотрудника Samsung приговорили к семи годам тюрьмы за передачу секретов выпуска чипов в Китай

В декабре прошлого года в Южной Корее были арестованы 10 бывших сотрудников Samsung Electronics, которые подозревались в передаче технологий производства памяти конкурирующей китайской компании CXMT. На этой неделе одного из фигурантов дела суд приговорил к семи годам тюремного заключения, признав его вину по «Закону о защите промышленных технологий».

Источник изображения: Samsung Electronics

Бывшего исследователя Samsung Electronics, который в открытых источниках упоминается только по фамилии, южнокорейский суд признал виновным в нарушении данного закона по эпизодам, касающимся взаимодействия с китайской компанией CXMT, которая у себя на родине является крупнейшим производителем памяти типа DRAM. В материалах дела отмечалось, что подозреваемые сотрудники Samsung передавали CXMT технологические секреты, касающиеся производства памяти по технологиям 10-нм класса. Суд в Южной Корее постановил, что характер переданной обвиняемым информации позволяет отнести её к охраняемым законом ключевым технологическим секретам.

За шесть лет сотрудничества с CXMT, которая стала новым работодателем обвиняемого, он получил от китайской компании $1,96 млн. Судьба остальных девяти арестованных по этому делу не уточняется. Ранее сообщалось, что они действовали скрытно и осознавали неправомерность своей деятельности с точки зрения законов Южной Кореи. Для передачи информации китайской стороне использовались подставные компании, а географическое расположение своих офисов группа бывших сотрудников Samsung постоянно меняла, опасаясь слежки.

Материалы по теме
Китайская CXMT обрушила цены на DDR4 — вдвое дешевле Samsung и SK hynix
Десять экс-сотрудников Samsung арестованы за кражу технологий DRAM 10-нм класса для Китая
Воруют все: из Samsung, SK hynix и TSMC продолжают утекать секреты, причём не только в Китай, но и в Японию
Процессоры Intel и AMD подорожали на 5–20 % за последние недели — дефицит сохранится, а цены вырастут ещё
SK hynix построит фабрики по упаковке памяти HBM в США и Южной Корее
Apple рискует потерять главу разработки новой Siri на фоне перестановок в руководстве компании
Теги: samsung, samsung electronics, cxmt, производство микросхем, промышленный шпионаж
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч
«Мы снова изменим мир»: будущий гендир Apple Тернус пообещал впечатляющие устройства и сервисы
Microsoft заверила, что Windows 11 прекрасно обходится без стороннего антивируса
Google Chrome начнёт показывать созданные ИИ картинки на разных сайтах, но непонятно зачем 26 мин.
Дизельпанковый эвакуационный шутер Marauders готовится к перерождению после двух лет простоя в раннем доступе Steam 28 мин.
xAI готова купить ИИ-стартап Cursor за $60 млрд или заплатить $10 млрд в рамках партнёрства 37 мин.
«Вызывает привыкание. Ни в коем случае не покупайте»: безумный карточный роглайк Vampire Crawlers ворвался в Steam с 98 % положительных отзывов 52 мин.
Потенциально опасная ИИ-модель Anthropic Mythos нашла 271 уязвимость в Firefox 150 2 ч.
Плату за VPN-трафик для россиян хотят отложить: операторы не готовы к нововведению 3 ч.
Новая Divinity удивит размерами — Larian избавила игру от одного из главных ограничений Baldur’s Gate 3 3 ч.
WhatsApp предложит ИИ-сводки по всем непрочитанным сообщениям 3 ч.
YouTube начнёт удалять дипфейки по запросам знаменитостей, но не все 4 ч.
SpaceX может купить ИИ-стартап Cursor за $60 млрд — или ограничится партнёрством 4 ч.
Анонсирован смартфон Motorola Edge 70 Pro с чипом Dimensity 8500 Extreme по цене от $415 5 мин.
Anker представила ИИ-аудиочип Thus — он дебютирует во флагманских наушниках Soundcore 7 мин.
Экс-сотрудника Samsung приговорили к семи годам тюрьмы за передачу секретов выпуска чипов в Китай 14 мин.
Хакеры легко извлекли из электромобиля BYD Seal полную историю поездок — от китайского завода до авторазборки в Польше 23 мин.
2025-й стал годом исторического роста мировой солнечной энергетики, но с одной оговоркой 30 мин.
MSI IPC выпустила индустриальный компьютер MS-C936 на базе Intel Raptor Lake-P Refresh для AIoT-приложений 54 мин.
CATL представила батареи Freevoy 2 — они дадут гибридам до 600 км пробега на одном лишь электричестве 54 мин.
Представлены смарт-часы OnePlus Watch 4 2 ч.
Процессоры Intel и AMD подорожали на 5–20 % за последние недели — дефицит сохранится, а цены вырастут ещё 2 ч.
Xiaomi представила обновлённые ноутбуки Redmi Book Pro 14 и 16 с чипами вплоть до Intel Core Ultra X7 2 ч.