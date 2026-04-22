Паранормальный экшен Control теперь доступен на iPhone и iPad — с переработанным управлением и не только

Remedy Entertainment сообщила, что полное издание паранормального ролевого боевика Control стало доступно на iPhone и iPad. Соответствующее объявление было сделано в официальном микроблоге.

Мобильная версия игры, анонсированная осенью 2025 года, получила адаптированное управление и переработанный интерфейс. Авторы утверждают, что она «отлично подходит для небольших экранов, сохраняя при этом интенсивность и непредсказуемость оригинала».

Напомним, Control предлагает взять на себя роль Джесси Фейден — нового директора Федерального бюро Контроля, чья штаб-квартира в Старейшем Доме была захвачена потусторонними силами.

Control дебютировала в августе 2019 года на PC (Epic Games Store), PS4 и Xbox One, позже она добралась до Steam, GOG, Mac App Store, PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch (облачный формат). На iPhone и iPad доступна версия Ultimate Edition — с основной игрой, а также ранее выпущенными расширениями The Foundation и AWE.