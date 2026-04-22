Начались продажи флагманского процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache за $899

Компания AMD объявила о старте продаж флагманского процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Рекомендованная стоимость чипа составляет $899 в США. AMD описывает его как первый настольный процессор Ryzen с двойной кеш-памятью 3D V-Cache.

Чип оснащён 16 ядрами Zen 5 с поддержкой 32 потоков. Базовая частота процессора составляет 4,3 ГГц, в режиме автоматического разгона она может повышаться до 5,6 ГГц. Процессор оснащён 192 Мбайт кеш-памяти L3 и 16 Мбайт кеша L2. Номинальный показатель энергопотребления заявлен на уровне 200 Вт. AMD рекомендует использовать с чипом системы жидкостного охлаждения для обеспечения оптимальной производительности.

В иерархии процессоров Ryzen 9000 новый Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition находится выше модели Ryzen 9 9950X3D, оснащённой одним кристаллом кеш-памяти 3D V-Cache. Версия 9950X3D2 получила два кристалла 3D V-Cache (на каждый блок CCD с ядрами). У версии Ryzen 9 9950X3D имеется только 128 Мбайт кеш-памяти L3, его TDP составляет 170 Вт, а максимальная тактовая частота на 100 МГц выше — 5,7 ГГц.

Новый Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition не произвёл впечатления на обозревателей. Чип получился дорогим, но прирост производительности в рабочих задачах у него составляет около 4 %, а в играх он лишь сравнялся с восьмиядерным Ryzen 7 9800X3D, который стоит практически вдвое дешевле флагмана. Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition — определённо процессор не для геймеров. Чип рассчитан на специфические рабочие нагрузки, такие как анализ данных, где он показывает себя с лучшей стороны.

