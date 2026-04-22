Tencent и Alibaba готовы инвестировать в DeepSeek — стартап уже оценивается в более чем $20 млрд

Китайские технологические гиганты Tencent Holdings и Alibaba Group ведут переговоры об инвестициях в стартап DeepSeek, занимающийся разработкой искусственного интеллекта. DeepSeek с рыночной оценкой в $20 млрд. принадлежащая китайскому хедж-фонду High-Flyer Capital Management, стремится привлечь дополнительное финансирование. Возможность инвестирования средств в DeepSeek вызвала огромный интерес у венчурных капиталистов.

Издание The Information сообщило, что DeepSeek впервые начала переговоры о привлечении внешнего капитала с целью получения не менее $300 млн дополнительного финансирования. Такие «аппетиты» подчёркивают огромные капиталовложения, необходимые для разработки и эксплуатации передовых моделей ИИ, особенно с учётом растущей сложности логических рассуждений и автономных ботов-агентов.

Переговоры все ещё продолжаются, и, согласно сообщению, как оценка, так и объем привлекаемого капитала могут измениться. Американские венчурные капиталисты оценивают риски инвестиций в DeepSeek из-за непримиримой борьбы между китайскими и американскими разработчиками ИИ и не менее непримиримой позиции правительств двух стран.

Ранее в этом году агентство Reuters сообщало, что компания не показала американским производителям чипов свою флагманскую модель для оптимизации производительности и обучила одну из своих новейших моделей на передовом чипе Nvidia, несмотря на то, что его экспорт в Китай был запрещён правительством США.

Материалы по теме
Китайскую DeepSeek оценили в $10 млрд — компания хочет привлечь $300 млн на развитие
Основатель DeepSeek назвал дату выхода флагманской модели V4
Поддержка ИИ-моделью DeepSeek V4 ускорителей Huawei вызвала рост спроса на них в Китае
«Google Карты» скоро получат мощную порцию искусственного интеллекта
В популярном ИИ-протоколе нашли критическую уязвимость — отвечающая за него Anthropic ничего исправлять не будет
Google Chrome начнёт показывать созданные ИИ картинки на разных сайтах, но непонятно зачем
Теги: deepseek, alibaba, tencent, инвестиции, искусственный интеллект
Россияне купили рекордное число роутеров — особенно популярны модели с расширенными настройками
В Китае с размахом вернули к жизни технологии стабилизации энергосетей вековой давности
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ
«Мы снова изменим мир»: будущий гендир Apple Тернус пообещал впечатляющие устройства и сервисы
Tencent и Alibaba готовы инвестировать в DeepSeek — стартап уже оценивается в более чем $20 млрд 2 ч.
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 скоро выйдет из тени и получит дату релиза 3 ч.
В Steam и на консолях стартовала закрытая «бета» амбициозного ролевого боевика The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect — 35 минут геймплея 4 ч.
Первая за 25 лет новая игра о приключениях разумного дельфина Экко войдёт в сборник Ecco the Dolphin: Complete — подробности «правильного ремастера» 5 ч.
«Google Карты» скоро получат мощную порцию искусственного интеллекта 6 ч.
Паранормальный экшен Control теперь доступен на iPhone и iPad — с переработанным управлением и не только 6 ч.
В популярном ИИ-протоколе нашли критическую уязвимость — отвечающая за него Anthropic ничего исправлять не будет 6 ч.
Разработчики приложения Telega пожаловались на Apple в ФАС 7 ч.
Google Chrome начнёт показывать созданные ИИ картинки на разных сайтах, но непонятно зачем 9 ч.
Дизельпанковый эвакуационный шутер Marauders готовится к перерождению после двух лет простоя в раннем доступе Steam 9 ч.
Новый великий космический телескоп NASA «Роман» прошёл основные испытания — до запуска меньше пяти месяцев 33 мин.
Дата-центры приносят экономике больше вреда, чем пользы — страдают экология и здоровье людей 2 ч.
BMW представила флагманскую «семёрку» на платформе Neue Klasse — спорный стиль, много экранов и «скрытые технологии» 2 ч.
Google представила пару ИИ-чипов TPU 8 с упором на эффективность и комплексный ИИ-сервис Workspace Intelligence 3 ч.
Начались продажи флагманского процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache за $899 3 ч.
Meta подала заявку на расширение кампуса в Эль-Пасо и анонсировала 28-й по счёту дата-центр в США — в Талсе 4 ч.
Стартап Миры Мурати закупил у Google мощности для обучения ИИ на несколько миллиардов 6 ч.
Asus перестала выпускать смартфоны, но готовит большой планшет 6 ч.
Anthropic ищет аналитика для оценки геополитических рисков и угроз персоналу, офисам и дата-центрам 7 ч.
Гигантская звезда заставила джет чёрной дыры трепетать как пламя свечи на ветру 8 ч.