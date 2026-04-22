Tencent и Alibaba готовы инвестировать в DeepSeek — стартап уже оценивается в более чем $20 млрд

Китайские технологические гиганты Tencent Holdings и Alibaba Group ведут переговоры об инвестициях в стартап DeepSeek, занимающийся разработкой искусственного интеллекта. DeepSeek с рыночной оценкой в $20 млрд. принадлежащая китайскому хедж-фонду High-Flyer Capital Management, стремится привлечь дополнительное финансирование. Возможность инвестирования средств в DeepSeek вызвала огромный интерес у венчурных капиталистов.

Издание The Information сообщило, что DeepSeek впервые начала переговоры о привлечении внешнего капитала с целью получения не менее $300 млн дополнительного финансирования. Такие «аппетиты» подчёркивают огромные капиталовложения, необходимые для разработки и эксплуатации передовых моделей ИИ, особенно с учётом растущей сложности логических рассуждений и автономных ботов-агентов.

Переговоры все ещё продолжаются, и, согласно сообщению, как оценка, так и объем привлекаемого капитала могут измениться. Американские венчурные капиталисты оценивают риски инвестиций в DeepSeek из-за непримиримой борьбы между китайскими и американскими разработчиками ИИ и не менее непримиримой позиции правительств двух стран.

Ранее в этом году агентство Reuters сообщало, что компания не показала американским производителям чипов свою флагманскую модель для оптимизации производительности и обучила одну из своих новейших моделей на передовом чипе Nvidia, несмотря на то, что его экспорт в Китай был запрещён правительством США.