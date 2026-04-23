ИИ-ассистент Google Gemini начал делать заметки, сводки и стенограммы не только во встречах Google Meet

ИИ-ассистент Gemini компании Google научился вести заметки не только на встречах в Google Meet. Теперь ИИ-ассистент создаёт сводки и стенограммы очных созвонов, а также встреч в Zoom и Microsoft Teams. Функция подходит и для спонтанных встреч — ни переговорная, ни заранее составленный план не нужны. Поддержка очных совещаний прежде была доступна лишь участникам альфа-тестирования и только на Android.

Чтобы включить запись, пользователю достаточно открыть главный экран Google Meet — в мобильном приложении или в браузере — и выбрать пункт «делать заметки за меня» (англ. — take notes for me). Платформа, на которой проходит встреча, значения не имеет: функция работает и для видеозвонков в Zoom и Microsoft Teams, и для очных созвонов.

По итогам встречи Gemini формирует сводку и перечень задач в «Google Документе», который автоматически появляется в «Google Диске» у пользователя, запустившего запись. Однако у очных встреч есть одно ограничение: eсли участник, не пришедший на встречу, хочет к ней присоединиться, встречу можно перевести в обычный видеозвонок.