JEDEC анонсировала LPDDR6 с плотностью до 512 Гбайт и два новых стандарта SOCAMM2 и PIM для ЦОД

JEDEC анонсировала план развития стандарта памяти LPDDR6 с плотностью до 512 Гбайт на модуль и раскрыла детали сразу двух стандартов в разработке — модульного SOCAMM2 и технологии вычислений в памяти PIM. Новый стандарт расширяет применение LPDDR6 за пределы мобильных платформ и нацелен на ЦОД и вычисления для задач ИИ.

Источник изображения: jedec.org

Организация строит следующую версию стандарта JESD209‑6 на базе спецификации, опубликованной в июле 2025 года. Ключевое архитектурное изменение — переход к небинарной ширине интерфейса на кристалл: вместо прежнего x16 стандарт вводит режимы x24, x12 и x6. Более узкий субканальный режим x6 позволяет разместить больше кристаллов в одном корпусе и тем самым нарастить ёмкость памяти на компонент и на канал — что критично для масштабирования под нагрузки ИИ.

Параллельно стандарт получит механизм гибкого резервирования метаданных с минимальным влиянием на пиковую пропускную способность. Клиенты из сектора ЦОД смогут самостоятельно регулировать баланс между пользовательской ёмкостью и объёмом метаданных в зависимости от требований к надёжности конкретной системы. Ожидаемый потолок плотности LPDDR6 превысит нынешний максимум LPDDR5/5X и достигнет 512 Гбайт на модуль. JEDEC называет это достижение ответом на растущие запросы к объёму памяти при обучении и инференсе ИИ-моделей.

Подкомитет JC‑42.6 ведёт разработку двух сопутствующих стандартов. Первый — модульный стандарт LPDDR6 SOCAMM2, который сохранит компактный и заменяемый формфактор и обеспечит чёткий путь обновления с нынешних модулей LPDDR5X SOCAMM2. Второй — стандарт вычислений в памяти LPDDR6 PIM (Processing-in-Memory): его разработка близится к завершению. Стандарт ориентирован на инференс на периферии и в ЦОД, где требования к производительности и энергоэффективности быстро растут. Технология встраивает вычислительные блоки непосредственно в память LPDDR6, сокращает перемещение данных между памятью и вычислительными блоками и за счёт этого повышает производительность инференса при меньшем энергопотреблении — не жертвуя энергоэффективностью платформы LPDDR.

Материалы по теме
Samsung закрыла приём заказов на LPDDR4/4X и направит освободившиеся мощности на выпуск 1c DRAM
Новая фабрика Samsung в Техасе готова к массовому производству чипов на 90 %
Память для флагманов нового поколения: SK hynix готовит 16-гигабитные чипы LPDDR6 со скоростью 10,7 Гбит/c
SK hynix смогла по итогам первого квартала утроить выручку и увеличить операционную прибыль в пять раз
Экс-сотрудника Samsung приговорили к семи годам тюрьмы за передачу секретов выпуска чипов в Китай
Процессоры Intel и AMD подорожали на 5–20 % за последние недели — дефицит сохранится, а цены вырастут ещё
Теги: lpddr6, socamm2, pim, память, jedec
РКН лишил лицензий почти 2000 операторов связи
Дата-центры приносят экономике больше вреда, чем пользы — страдают экология и здоровье людей
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 скоро выйдет из тени и получит дату релиза
В Китае с размахом вернули к жизни технологии стабилизации энергосетей вековой давности
Россияне купили рекордное число роутеров — особенно популярны модели с расширенными настройками
Apple выпустила внеплановые обновления iOS 26.4.2 и iPadOS 26.4.2, устранив уязвимость хранения удалённых уведомлений 2 ч.
Microsoft объявила о партнёрстве между Xbox и Discord, но скрыла детали 9 ч.
Google начала рекламировать поумневшую Apple Siri — в её основу ляжет ИИ Gemini 9 ч.
Tides of Tomorrow уже в продаже: асинхронное приключение от авторов Road 96, где игрок расплачивается за ошибки своих предшественников 9 ч.
Tencent и Alibaba готовы инвестировать в DeepSeek — стартап уже оценивается в более чем $20 млрд 11 ч.
В Steam и на консолях стартовала закрытая «бета» амбициозного ролевого боевика The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect — 35 минут геймплея 13 ч.
Первая за 25 лет новая игра о приключениях разумного дельфина Экко войдёт в сборник Ecco the Dolphin: Complete — подробности «правильного ремастера» 13 ч.
«Google Карты» скоро получат мощную порцию искусственного интеллекта 15 ч.
Паранормальный экшен Control теперь доступен на iPhone и iPad — с переработанным управлением и не только 15 ч.
В популярном ИИ-протоколе нашли критическую уязвимость — отвечающая за него Anthropic ничего исправлять не будет 15 ч.
JEDEC анонсировала LPDDR6 с плотностью до 512 Гбайт и два новых стандарта SOCAMM2 и PIM для ЦОД 31 мин.
SK hynix смогла по итогам первого квартала утроить выручку и увеличить операционную прибыль в пять раз 2 ч.
Для обучения и инференса — Google анонсировала ИИ-ускорители TPU 8t и TPU 8i 6 ч.
Новая статья: Да воссияет кремний 7 ч.
Новый великий космический телескоп NASA «Роман» прошёл основные испытания — до запуска меньше пяти месяцев 10 ч.
BMW представила флагманскую «семёрку» на платформе Neue Klasse — спорный стиль, много экранов и «скрытые технологии» 11 ч.
Google представила пару ИИ-чипов TPU 8 с упором на эффективность и комплексный ИИ-сервис Workspace Intelligence 11 ч.
Начались продажи флагманского процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache за $899 11 ч.
Meta подала заявку на расширение кампуса в Эль-Пасо и анонсировала 28-й по счёту дата-центр в США — в Талсе 12 ч.
Стартап Миры Мурати закупил у Google мощности для обучения ИИ на несколько миллиардов 15 ч.