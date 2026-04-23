JEDEC анонсировала LPDDR6 с плотностью до 512 Гбайт и два новых стандарта SOCAMM2 и PIM для ЦОД

JEDEC анонсировала план развития стандарта памяти LPDDR6 с плотностью до 512 Гбайт на модуль и раскрыла детали сразу двух стандартов в разработке — модульного SOCAMM2 и технологии вычислений в памяти PIM. Новый стандарт расширяет применение LPDDR6 за пределы мобильных платформ и нацелен на ЦОД и вычисления для задач ИИ.

Организация строит следующую версию стандарта JESD209‑6 на базе спецификации, опубликованной в июле 2025 года. Ключевое архитектурное изменение — переход к небинарной ширине интерфейса на кристалл: вместо прежнего x16 стандарт вводит режимы x24, x12 и x6. Более узкий субканальный режим x6 позволяет разместить больше кристаллов в одном корпусе и тем самым нарастить ёмкость памяти на компонент и на канал — что критично для масштабирования под нагрузки ИИ.

Параллельно стандарт получит механизм гибкого резервирования метаданных с минимальным влиянием на пиковую пропускную способность. Клиенты из сектора ЦОД смогут самостоятельно регулировать баланс между пользовательской ёмкостью и объёмом метаданных в зависимости от требований к надёжности конкретной системы. Ожидаемый потолок плотности LPDDR6 превысит нынешний максимум LPDDR5/5X и достигнет 512 Гбайт на модуль. JEDEC называет это достижение ответом на растущие запросы к объёму памяти при обучении и инференсе ИИ-моделей.

Подкомитет JC‑42.6 ведёт разработку двух сопутствующих стандартов. Первый — модульный стандарт LPDDR6 SOCAMM2, который сохранит компактный и заменяемый формфактор и обеспечит чёткий путь обновления с нынешних модулей LPDDR5X SOCAMM2. Второй — стандарт вычислений в памяти LPDDR6 PIM (Processing-in-Memory): его разработка близится к завершению. Стандарт ориентирован на инференс на периферии и в ЦОД, где требования к производительности и энергоэффективности быстро растут. Технология встраивает вычислительные блоки непосредственно в память LPDDR6, сокращает перемещение данных между памятью и вычислительными блоками и за счёт этого повышает производительность инференса при меньшем энергопотреблении — не жертвуя энергоэффективностью платформы LPDDR.