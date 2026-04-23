Утечка: кадры со съёмок экранизации Elden Ring поразили фанатов достоверностью

Кинокомпания A24 наконец приступила к съёмкам горячо ожидаемой экранизации нашумевшего ролевого экшена с открытым миром Elden Ring от Bandai Namco и FromSoftware, и утечки не заставили себя долго ждать.

Съёмки фильма режиссёра Алекса Гарланда (Alex Garland) по мотивам Elden Ring проходят в Лондоне. Фотографиями и видео с площадки поделились портал Shortlist и специализирующийся на утечках блогер UnBoxPHD.

На опубликованных кадрах можно увидеть декорации Лейнделла — крупнейшего города Междуземья и столицы королевства Древа Эрд, где, например, проходит казнь Поедателя отбросов (сцена взята из вступительного ролика игры).

UnBoxPHD также показал видео с юной королевой Марикой в исполнении звезды «28 лет спустя: Храм костей» Эммы Лейрд (Emma Laird). Судя по дизайну персонажа, действие сцены происходит до раскола Кольца Элден.

В игре раскол Кольца Элден становится катализатором одноимённой грандиозной войны между полубогами, которая закладывает основу событий Elden Ring. Вполне возможно, фильм станет приквелом первоисточника.

В обсуждении кадров на форуме Reddit фанаты Elden Ring остались поражены аутентичностью декораций и дизайна персонажей, а также количеством утечек, жертвами которых стала экранизация.

В соответствии с недавним анонсом фильм по Elden Ring выйдет в кинотеатрах 3 марта 2028 года. По данным The Hollywood Reporter, бюджет адаптации серьёзно превышает $100 млн — предполагается, что это самый крупный и амбициозный проект A24.