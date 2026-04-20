Дата выхода, актёрский состав и самый амбициозный проект A24: раскрыты новые подробности фильма по Elden Ring

Кинокомпания A24 определилась с датой выхода и актёрским составом экранизации нашумевшего ролевого экшена с открытым миром Elden Ring от издательства Bandai Namco и разработчиков от японской студии FromSoftware.

Напомним, фильм по Elden Ring был подтверждён прошлой весной и до сих пор не имел ни сроков выхода, ни актёрского состава. Лишь режиссёра и сценариста в лице Алекса Гарланда (Alex Garland).

Гарланд известен как режиссёр («Из машины», «Аннигиляция», «Падение империи»), сценарист («28 дней спустя», «Судья Дредд», «Род мужской») и большой фанат Elden Ring. Это будет его первая экранизация видеоигры.

Как стало известно, фильм по Elden Ring выйдет в кинотеатрах 3 марта 2028 года. Официально съёмки стартуют до конца весны (ранее в Сеть попали фото декораций) — лента создаётся для формата IMAX.

По данным The Hollywood Reporter, съёмки экранизации начнутся уже на этой неделе, а бюджет адаптации серьёзно превышает $100 млн — предполагается, что это самый крупный и амбициозный проект A24.

Что касается актёрского состава фильма Elden Ring, то он приведён ниже (после тире указана самая известная работа артиста):

Кит Коннор (Kit Connor) — «Под огнём»;

Бен Уишоу (Ben Whishaw) — «007: Координаты "Скайфолл"»;

Кейли Спейни (Cailee Spaeny) — «Чужой: Ромул»;

Том Бёрк (Tom Burke) — «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»;

Гавана Роуз Лю (Havana Rose Liu) — «Настройщик»;

Соноя Мидзуно (Sonoya Mizuno) — «Из машины»;

Джонатан Прайс (Jonathan Pryce) — «Корона»;

Руби Крус (Ruby Cruz) — «Уиллоу»;

Ник Офферман (Nick Offerman) — «Парки и зоны отдыха»;

Джон Ходжкинсон (John Hodgkinson) — «Наполеон»;

Джефферсон Холл (Jefferson Hall) — «Оппенгеймер»;

Эмма Лейрд (Emma Laird) — «28 лет спустя: Храм костей»;

Питер Серафинович (Peter Serafinowicz) — «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а до конца 2026-го появится на Nintendo Switch 2. Игра заслужила высокие оценки и продалась в количестве свыше 30 млн копий.