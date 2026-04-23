Маск обещал полный автопилот всем Tesla с 2016 года — теперь им нужен апгрейд «железа» на особых микрофабриках

Ещё в 2016 году Tesla объявила, что все её выпускавшиеся на тот момент электромобили в перспективе нескольких лет будут готовы к переходу на полную автономность управления, как только будет разработано достаточно совершенное программное обеспечение. Теперь она призналась, что электромобили тех лет нужно будет серьёзно переоснастить, чтобы они стали готовы к полному автопилоту.

Как напоминает Electrek, речь идёт о так называемом оборудовании поколения HW2, которое устанавливалось с 2016 года на все электромобили Tesla, и включало не только бортовой компьютер, но и систему камер, на изображение с которых и полагается фирменный автопилот. Илон Маск (Elon Musk) уже давно не скрывает, что возможностей «железа» HW2 не хватит для реализации полного автопилота. Для него нужно бортовое оборудование поколения HW4, причём не только компьютер, но и камеры, которые были усовершенствованы по сравнению с версией 2016 года. Соответственно, такой же модернизации требует и оборудование HW3, которое устанавливалось с весны 2019 года, поскольку только HW4 сейчас претендует на качественную реализацию поддержки полного автопилота.

Если при переходе с HW2 на HW3 компания ещё предлагала бесплатную замену бортового компьютера для владельцев электромобилей, оплативших опцию FSD полностью, то реализовать переход от HW3 к HW4 «малой кровью» не получалось, поскольку в этом случае требовалась замена камер. До начала 2023 года на электромобили Tesla ставилось именно оборудование HW3, после уже было внедрено HW4, формально готовое к полному автопилоту при условии наличия подходящего программного обеспечения.

Tesla пока пытается компенсировать отсутствие полноценной поддержки FSD в её самой совершенной форме на HW3, предлагая адаптированное для таких машин программное обеспечение, но совершенствование автопилота в этом случае осуществляется фрагментарно и с большими задержками относительно более свежих машин, которые уже оснащены HW4. Тем более, что бортовой компьютер HW4 обеспечивает в восемь раз более высокую пропускную способность памяти, а при работе с нейронными сетями именно эта характеристика важна для надёжности управления транспортным средством, по словам Маска. То есть, даже с адаптированным ПО машина на базе HW3 никогда не сможет достичь в автономности тех же результатов, что и электромобиль на основе HW4 с более быстрым чипом.

На минувшей квартальной конференции Илон Маск признался, что хотел бы наладить процесс масштабной модернизации электромобилей с HW3 до уровня HW4. Кому-то Tesla будет предлагать на выгодных условиях машины нового поколения по схеме трейд-ин, но основной упор будет сделан на сеть «микрофабрик» в городах, которые будут массово заниматься заменой оборудования HW3 на HW4, включая бортовые камеры. В сервисных центрах Tesla общего назначения, по словам Маска, данная работа идёт слишком медленно, поэтому нужны особые специализированные площадки по всей стране. Глава Tesla не стал пояснять, потребует ли такая модернизация от владельцев электромобилей какой-то доплаты, ведь при переходе от HW2 на HW3 деньги с клиентов брались только в том случае, если они пользовались подпиской, а не целиком оплатили FSD.