40 000 сотрудников Samsung вышли на протест, требуя премии до $400 000 в год

Бум систем искусственного интеллекта, характеризующийся высоким спросом на память и резким ростом цен, позволил производителям этого вида продукции резко увеличить выручку и прибыль. Сотрудники Samsung Electronics в таких условиях хотели бы рассчитывать на увеличение размеров премий, которые в среднем в три раза ниже, чем у коллег из SK hynix.

Как уже отмечалось, окрепший профсоюз Samsung Electronics, который охватывает примерно 70 % сотрудников компании, выступил с требованием увеличить долю операционной прибыли, распределяемой между работниками компании, до 15 %. При нынешнем уровне доходов это означало, что каждому из сотрудников причиталось бы в среднем по $400 000 в год, и это без учёта основной заработной платы. Члены профсоюза ссылались на конкурирующую SK hynix, работники которой получают в три раза больше премиальных выплат. Кроме того, профсоюз Samsung требует увеличения на 7 % базовой заработной платы сотрудников.

Руководство компании пока готово направлять на премирование не более 10 % операционной прибыли Samsung. При этом сотрудникам подразделения, которое занято выпуском памяти, будут увеличены прочие выплаты в текущем году, которые призваны удержать их от перехода к конкурентам.

Профсоюзу удалось на этой неделе вывести на улицу перед производственным комплексом Samsung в Сеуле около 40 000 сотрудников, которые несли в руках плакаты с требованиями повысить оплату труда и скандировали лозунги. Это крупнейшая акция, организованная профсоюзом Samsung. Если руководство компании не пойдёт на его требования, массовая забастовка сотрудников может начаться 21 мая и продлиться 18 дней. Помимо ущерба имиджу Samsung, это повлечёт многомиллиардные потери и усугубит ситуацию на рынке памяти, где и так наблюдается дефицит.

По данным профсоюза Samsung, если в прошлом году сотрудник компании в среднем получал $51 280 базовой зарплаты и примерно половину этой суммы в качестве премии, то сотрудник SK hynix мог претендовать на премию, которая была в три с лишним раза выше. Многие сотрудники Samsung в итоге переходят на работу в SK hynix. Последняя раньше также имела ограничение на размер премиальных выплат, но позже его устранила, тогда как у Samsung он остался на уровне 50 % от основной зарплаты. SK hynix готова распределять в виде премий сотрудникам до 10 % своей годовой операционной прибыли.