Эпоха возрождения компьютерных клубов в России: обороты выросли почти в 40 раз за пять лет и продолжают расти

По данным российской ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ), выручка компьютерных клубов в первом квартале выросла на 26 %, а количество новых площадок увеличилось на 25 %. Количество уникальных клиентов компьютерных клубов в марте составило 1,25 млн человек, что на 12,1 % больше, чем в аналогичный период прошлого года, а приток новых клиентов вырос на 17,8 % по сравнению с 2025 годом.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

По общему количеству клубов, посетителей, игровых сессий и валовой выручке лидирует Москва, хотя в некоторых регионах, по данным АРКИ, медианная выручка на один клуб была выше, чем в столице. Самый высокий доход продемонстрировали клубы Владивостока и Южно-Сахалинска. Самые высокие темпы роста выручки на один клуб год к году зафиксированы в Волгограде — на 67 %, Пятигорске — на 53 %, Саратове — на 49 % и Якутске — на 40 %.

В марте медианная выручка на один клуб составила 847 000 ₽, это на 3,3 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Представители АРКИ отметили увеличение доходности от продажи дополнительных товаров и услуг в клубах. Средняя медианная выручка c одного клиента в марте увеличилась до 1500 ₽ по сравнению с 1400 ₽ годом ранее, что означает увеличение на 12,3 %.

По данным исследования АРКИ, доходы компьютерных клубов в России в 2025 году росли даже на фоне отсутствия значимого увеличения числа уникальных посетителей. При этом малые города не уступают мегаполисам по средней выручке, а рынок ещё далёк от насыщения. За последние пять лет обороты компьютерных клубов выросли почти в 40 раз, а количество транзакций увеличилось в 37 раз. Рост оборота клубов в среднем составил 108 % в год.

Теги: компьютерный клуб, рост, доходность, выручка, статистика, популярность
компьютерный клуб, рост, доходность, выручка, статистика, популярность
Эпоха возрождения компьютерных клубов в России: обороты выросли почти в 40 раз за пять лет и продолжают расти 2 ч.
