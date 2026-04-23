Илону Маску придётся вернуть Tesla $29 млрд чтобы получить давнюю премию в $56 млрд

21 апреля совет директоров компании Tesla единогласно отменил «временное» вознаграждение в размере $29 млрд, которое было выплачено главе компании Илону Маску (Elon Musk) в августе 2025 года. Предусматривалось аннулирование этой выплаты, если апелляция восстановит право Маска на компенсацию в размере $56 млрд, предоставленную в 2018 году и позже отменённую судом штата Делавэр.

Tesla подтвердила в своём квартальном отчёте, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам, что отменила это временное вознаграждение. Совет директоров голосовал без участия Маска и его брата и коллеги по совету директоров Кимбала Маска Kimbal Musk. «Эти действия соответствуют принципу “запрета на двойное вознаграждение”, который исключает возможность получения Маском непредвиденной выгоды в случае, если он воспользуется премией за достижения генерального директора за 2018 год», — сообщила Tesla.

В 2018 году Tesla предоставила Маску пакет вознаграждения в размере $56 млрд, который был оспорен в суде акционером, обвинившим главу компании в том, что он волюнтаристски назначил себе эту гигантскую премию и ненадлежащим образом информировал инвесторов. Рассмотрение этого дела заняло несколько лет, прежде чем судья в 2024 году окончательно признал правоту истца и отменил пакет вознаграждения.

Tesla предприняла ряд шагов для изменения общественного мнения и обжаловала решение судьи в Верховном суде штата. Компания провела повторное голосование по пакету вознаграждения, а Маск пригрозил покинуть Tesla и заняться разработкой ИИ в другой компании. Это побудило совет директоров Tesla разработать соглашение о выплате $29 млрд в качестве страхового полиса, а также приступить к работе над гораздо более крупным и амбициозным пакетом компенсаций на сумму до $1 трлн.

Чтобы получить право на компенсационный пакет в $1 трлн, Маск должен вывести Tesla на ряд операционных этапов (например, произвести 20 миллионов автомобилей и миллион роботов, а также вывести на дороги миллион роботакси) и увеличить за десять лет рыночную капитализацию компании до более чем $8 трлн. Хотя у Маска есть 10 лет на достижение этих целей, многие из этапов представляют собой смягчённые версии ранее данных им обещаний. Тем не менее, похоже, сама Tesla не уверена, что он сможет выполнить хотя бы некоторые из них.

Tesla пояснила в квартальном отчёте, что будет самостоятельно оценивать, каких этапов Маск может достичь, а каких нет. Компания сообщила, что у неё есть резервы «на компенсации в виде акций в размере 9,97 миллиарда долларов на операционный этап, который считался вероятным для достижения в течение срока действия соглашения», а также имеются резервы на компенсации акциями в размере от $105,82 до $120,37 млрд в связи с «операционными этапами, достижение которых считалось маловероятным».

Совет директоров решил установить некоторые ограничения на то, как и когда Маск может продавать акции из восстановленного пакета выплат 2018 года, «чтобы смягчить любое негативное влияние значительных продаж акций на компанию». Чтобы получить право распоряжаться акциями, Маск должен оставаться генеральным директором или руководителем отдела разработки продукции в компании как минимум до 2028 года, а также должен владеть акциями в течение пяти лет.