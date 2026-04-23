«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ

За последнюю четверть века Илон Маск (Elon Musk) превратил космические исследования в процветающий бизнес. Теперь его компания SpaceX хочет подмять под себя рынок искусственного интеллекта для предприятий. SpaceX планирует провести IPO этим летом и привлечь около $75 млрд инвестиций, что станет крупнейшим первичным публичным размещением акций в истории. После размещения акций биржевая оценка SpaceX может достичь $1,75 трлн.

По оценкам SpaceX, общий потенциальный рынок (Total Addressable Market, TAM) может достигать $28,5 трлн. TAM — это максимальный доход, который компания может получить, если она привлечёт каждого клиента на конкретном рынке. Согласно регуляторной заявке S-1, в которой компания раскрывает свои финансовые показатели и ключевые риски перед выходом на биржу, SpaceX ожидает, что более 90 % этого рынка ($26,5 трлн) приходится на сектор ИИ. Подавляющая часть этой суммы, $22,7 трлн, может быть получена за счёт ИИ для корпоративных заказчиков.

«Мы считаем, что определили крупнейший потенциальный рынок в истории человечества», — говорится в заявке. Новая информация о том, где SpaceX видит свои самые большие рыночные возможности, резко контрастирует с тем, как компания зарабатывает деньги в настоящее время. Хотя TAM не является ни прогнозом, ни оценкой, он очень важен для инвесторов. К примеру, когда Uber вышла на биржу в 2019 году, она заявила о рыночных возможностях в размере 5,7 трлн только для своего бизнеса по совместному использованию автомобилей.

Рыночные возможности, описанные SpaceX на более чем 300 страницах её финансовых отчётов, подчёркивают давнее желание Маска занять центральное место в развитии технологий ИИ. В настоящее время на рынке корпоративного ИИ доминируют Anthropic и OpenAI. Обе компании планируют в этом году выйти на биржу.

В феврале SpaceX поглотила исследовательскую ИИ-лабораторию xAI, основанную Маском в начале 2023 года. В 2025 году xAI зафиксировала операционный убыток в размере $6,4 млрд, что значительно больше, чем убыток в $1,6 млрд годом ранее. Эти убытки превысили операционную прибыль в размере $4,4 млрд, полученную от Starlink, который принёс $11,4 млрд из общей выручки в $18,7 млрд в прошлом году. В целом, SpaceX потеряла $4,9 млрд.

Подразделение ИИ SpaceX испытывает нехватку ресурсов. В 2025 году общие капитальные затраты SpaceX выросли до $20,7 млрд, при этом на ИИ пришлось $12,7 млрд — больше, чем было потрачено на космический и коммуникационный бизнесы вместе взятые. Компания заявила, что может извлечь выгоду из некоторых уже существующих инструментов xAI, таких как Grok Enterprise и разрабатываемая совместно с Tesla платформа для автономного управления под названием Macrohard.

Компания предупредила потенциальных инвесторов о масштабных планах по развитию ИИ и других технологий, включая производство ключевых компонентов для ИИ. SpaceX также заявила, что создаст специализированную группу продаж и направит своих инженеров-консультантов для непосредственной помощи клиентам в освоении ИИ.

«Мы считаем, что наша корпоративная стратегия, ориентированная на удовлетворение цифровых потребностей крупнейших отраслей мировой экономики с помощью решений на основе ИИ, обеспечивает нам конкурентоспособные позиции для использования этой быстрорастущей возможности», — говорится в заявлении SpaceX.

Далеко не все согласны со столь оптимистичными прогнозами SpaceX. По мнению некоторых аналитиков, трезвая оценка реальной ситуации существенно ниже той планки, которую пытается установить компания.