Сегодня 23 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Microsoft Gaming в пошлом — игровое подр...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft Gaming в пошлом — игровое подразделение вернуло имя Xbox

Microsoft официально отказалась от использования названия Microsoft Gaming для своего игрового подразделения, вернувшись к первоначальному бренду Xbox. Соответствующее решение глава подразделения Аша Шарма (Asha Sharma) озвучила на внутренней встрече с сотрудниками. Она подчеркнула, что именно Xbox должен стать нашей визитной карточкой компании.

Источник изображения: Rubaitul Azad/Unsplash

Как сообщает The Verge, инициатива Шармы является частью масштабной кампании под названием «Возвращение Xbox», направленной на исправление прошлых стратегических ошибок и ставку на интересы фанатов. Ранее на этой неделе она также отменила решение о добавлении будущих проектов Call of Duty в сервис Xbox Game Pass.

Напомним, что первоначальный переход на имя Microsoft Gaming состоялся в 2022 году одновременно с объявлением о покупке Activision Blizzard. Тогда Фил Спенсер (Phil Spencer) был назначен генеральным директором Microsoft Gaming для объединения усилий компании в сфере игр на разных платформах: консолях, ПК, мобильных устройствах и в облачном гейминге.

Новая стратегия активно продвигается внутри корпорации через визуальные изменения и внутренние коммуникации. На стенах офисов Xbox уже размещены слоганы «Возвращение Xbox», «Будущее развлечений» и «Отличные игры», которые дублируют послание из февральского меморандума Шармы. Обновлённый логотип, отличающийся от текущей версии наличием объёмных стеклянных эффектов, также начал появляться во внутренних материалах проекта Project Helix.

Подготовка к грядущей презентации в июне сопровождается и другими активными действиями со стороны руководства. Так, Шарма недавно анонсировала снижение цен на Xbox Game Pass и поделилась деталями о статусе мобильного магазина Xbox. Кроме того, она намекнула на загадочное партнёрство между Xbox и платформой Discord.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: microsoft, xbox, игры
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft Gaming в пошлом — игровое подразделение вернуло имя Xbox
