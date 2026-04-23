Microsoft Gaming в пошлом — игровое подразделение вернуло имя Xbox

Microsoft официально отказалась от использования названия Microsoft Gaming для своего игрового подразделения, вернувшись к первоначальному бренду Xbox. Соответствующее решение глава подразделения Аша Шарма (Asha Sharma) озвучила на внутренней встрече с сотрудниками. Она подчеркнула, что именно Xbox должен стать нашей визитной карточкой компании.

Как сообщает The Verge, инициатива Шармы является частью масштабной кампании под названием «Возвращение Xbox», направленной на исправление прошлых стратегических ошибок и ставку на интересы фанатов. Ранее на этой неделе она также отменила решение о добавлении будущих проектов Call of Duty в сервис Xbox Game Pass.

Напомним, что первоначальный переход на имя Microsoft Gaming состоялся в 2022 году одновременно с объявлением о покупке Activision Blizzard. Тогда Фил Спенсер (Phil Spencer) был назначен генеральным директором Microsoft Gaming для объединения усилий компании в сфере игр на разных платформах: консолях, ПК, мобильных устройствах и в облачном гейминге.

Новая стратегия активно продвигается внутри корпорации через визуальные изменения и внутренние коммуникации. На стенах офисов Xbox уже размещены слоганы «Возвращение Xbox», «Будущее развлечений» и «Отличные игры», которые дублируют послание из февральского меморандума Шармы. Обновлённый логотип, отличающийся от текущей версии наличием объёмных стеклянных эффектов, также начал появляться во внутренних материалах проекта Project Helix.

Подготовка к грядущей презентации в июне сопровождается и другими активными действиями со стороны руководства. Так, Шарма недавно анонсировала снижение цен на Xbox Game Pass и поделилась деталями о статусе мобильного магазина Xbox. Кроме того, она намекнула на загадочное партнёрство между Xbox и платформой Discord.