Intel призывает рассчитывать на снижение спроса на ПК во втором полугодии

Перспективы снижения спроса на рынке ПК были очерчены руководством Intel на минувшей квартальной конференции достаточно чётко. Во-первых, они были отнесены к факторам риска, которые во втором полугодии приведут к снижению спроса в сегменте ПК, хотя пока объёмы заказов достаточно велики. Во-вторых, к росту стоимости ПК ведёт удорожание микросхем памяти, кремниевых пластин и подложек. В количественном выражении рынок ПК, по мнению представителей Intel, по итогам текущего года сократится более чем на 10 %.

Источник изображения: Intel

С другой стороны, как отметил финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner), за последние 90 дней у Intel появились основания улучшить прогноз по спросу на серверные процессоры. В этом сегменте спрос вырастет по итогам года на двузначную величину в процентах, а в 2027 году тенденция сохранится. Если бы не дефицит компонентов, выручка Intel в первом квартале была бы ещё выше, но с другой стороны, на результатах периода сказалась удачная реализация накопившихся складских запасов устаревших процессоров, и во втором квартале подобный фактор положительного влияния на выручку компании уже оказать не сможет. Очевидно, что росту выручки Intel в прошлом квартале способствовал и рост цен на продукцию, хотя данный фактор компания в своей отчётности не слишком афиширует.

Кроме того, Зинснер пояснил, что прогнозируемая норма прибыли Intel на второй квартал опустится последовательно с 41 до 39 % из-за необходимости увеличивать объёмы выпуска продукции по передовым технологиям типа Intel 18A. На первых этапах экспансия любого нового техпроцесса снижает прибыль компании, в этом нет ничего удивительного. Дополнительно было отмечено, что во втором квартале поставки процессоров серверного и клиентского класса будут наращиваться. Напомним, что на прошлом отчётном мероприятии руководство Intel говорило о достижении дефицитом мощностей для производства процессоров своего максимума именно в первом квартале. Соответственно, пик это кризиса уже преодолён, если опираться на актуальные комментарии представителей Intel.

Теги: intel, процессоры, рынок пк, аналитика
