Спортивный кроссовер Xiaomi YU7 GT дебютирует в мае и сможет разгоняться до 300 км/ч

Тяговая характеристика электродвигателей хоть и позволяет электромобилям демонстрировать впечатляющую динамику разгона, на практике не очень способствует длительному движению на высоких скоростях. Тем более, что созданные для китайского рынка машины обычно учитывают строгие местные скоростные ограничения. В случае с Xiaomi YU7 GT можно говорить о редком исключении — кроссовер сможет разгоняться до 300 км/ч.

Напомним, что электрический кроссовер YU7 GT станет своего рода «побратимом» спорткара SU7 Ultra, который предлагает сопоставимую динамику, но в более спортивном кузове. Ещё в феврале YU7 GT засветился на сайте китайских регуляторов, но только в мае состоится его официальный дебют на местном рынке. Об этом, как отмечает CarNewsChina, представители Xiaomi сообщили на проходящей сейчас в Пекине автомобильной выставке.

Силовая установка на 990 «лошадей» подразумевает полный привод, а расчётный запас хода по циклу CLTC достигает 705 км. Кроме того, любителям быстрой езды машина предложит пневмоподвеску с активной системой стабилизации кузова, продвинутое управление вектором тяги на задней оси, специально настроенную систему трекшн-контроля, а также мощные тормоза Brembo, сочетающие углеволокно и керамику в своём составе. По некоторым прогнозам, стоимость спортивного кроссовера YU7 GT должна уложиться в диапазон от $65 200 до $72 500.