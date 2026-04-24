Porsche представила электрический Cayenne с мощностью до 1139 л. с. и разгоном до сотни за 2,4 с

Porsche добавила в электрическую линейку кроссовера Cayenne купе-версию. Cayenne Coupe Electric поступит в продажу по всему миру в конце лета в трёх модификациях по цене от $113 800. Старший вариант Turbo развивает 1139 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 2,4 секунды при запасе хода около 580 км. Модель не заменит бензиновые и гибридные версии Cayenne — они останутся в продаже как минимум до 2030 года.

Источник изображений: porsche.com

Электрическое купе — четырёхдверный кроссовер с покатой линией крыши в духе легендарного 911 — дополнит уже анонсированные электрические варианты: базовый Cayenne Electric, Cayenne S Electric и Cayenne Turbo Electric. Все четыре модели выйдут на рынок примерно через девять месяцев после первой презентации электрической версии.

Купе-версия может стать самой успешной в линейке. Когда Porsche представила бензиновый Cayenne Coupe в 2019 году, за год эта версия заняла 20 % продаж Cayenne. Спустя пять лет её доля выросла до 40 %, по данным Porsche, а на отдельных рынках достигает 90 %.

Покупателям предложат три модификации. Базовая стоит $113800 без учёта $2350 за доставку, развивает до 435 л. с. и 834 Н·м крутящего момента, разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды и достигает максимальной скорости 230 км/ч. Cayenne S Coupe Electric обойдётся в $131200, а Cayenne Turbo Coupe Electric — в $168000. За дополнительную плату доступен облегчённый спортивный пакет с карбоновой крышей, спортивными шинами и элементами интерьера в стиле автоспорта.

Турбо-версия занимает верхнюю строчку в линейке: до 1139 л. с. и 1500 Н·м крутящего момента, максимальная скорость — 261 км/ч, разгон до 100 км/ч — за 2,4 секунды. По этим показателям модель сопоставима с Tesla Model S Plaid, Lucid Air Sapphire и Porsche Taycan Turbo GT.

Все модификации купе оснащены 800-вольтовой силовой установкой, пневматической подвеской, новым лобовым стеклом и адаптивным задним спойлером. Заряжать электрокар можно через порт стандарта NACS, который популяризировала Tesla, и через дополнительный порт переменного тока.

Porsche пока не опубликовала оценку запаса хода купе по методике Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Первые тесты в реальных условиях показывают результаты на уровне других электрических Cayenne — около 580 км на одной зарядке. При установке шин большего размера увеличивается сопротивление, что может сократить запас хода электрокара примерно на 10 %.

В отличие от компактного кроссовера Macan, который с этого года продаётся только в электрической версии, Cayenne Coupe Electric будет выпускаться параллельно с бензиновыми и гибридными вариантами. По словам представителя Porsche, такое сосуществование сохранится как минимум до 2030 года и может дать компании ценные данные о том, какой тип силовой установки выберут покупатели и окажется ли электрическая версия самой популярной. Дополнительный передний багажник и растущие цены на бензин способны склонить часть из них к электрической версии.

Теги: электромобиль, porsche, porsche cayenne, автомобили, машины
