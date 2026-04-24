«Ещё один шаг к мировому господству Housemarque»: критики вынесли вердикт амбициозному боевику Saros от создателей Returnal

Научно-фантастический экшен Saros от издательства Sony Interactive Entertainment и разработчиков из финской студии Housemarque (Returnal, Nex Machina) в преддверии релиза на следующей неделе удостоился первых оценок.

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже более 80 обзоров Saros со средней оценкой 88 %. На OpenCritic рейтинг выше — 92 %, — но отзывов лишь около 30 (игру рекомендуют 94 % журналистов).

Пользователям Saros в роли воина корпорации «Солтари» Арджуна Девраджа с голосом Рахула Коли (Rahul Kohli) предстоит раскрыть секреты изменчивой планеты Каркоса, оказавшейся под угрозой зловещего затмения.

Рецензенты остались в восторге от вызывающего привыкание экшена, интригующего мира и повествования, отзывчивого управления, постоянного ощущения прогресса, гибких настроек сложности, качественной графики и атмосферного саундтрека.

В минусы игре записали чересчур сильное упрощение геймплея по сравнению с Returnal, местами предсказуемый сюжет, невыразительные лица персонажей и редкие проседания производительности.

Критики сходятся во мнении, что Saros во всём превзошла Returnal и стала кульминацией 30-летней истории студии. «Ещё один шаг к мировому господству Housemarque», — заключил автор Push Square.

Saros выйдет 30 апреля только на PS5. В отличие от Returnal, на ПК игру ждать не стоит — по данным Bloomberg, Sony меняет подход к портированию крупных эксклюзивов PlayStation на PC.